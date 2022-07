El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 18 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 18 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y la salud emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a cuidar el dinero.

ARIES

Se llegó el momento de terminar con la mediocridad, así que no te debes conformar con nada y sobre todo en cuestiones de empleo. Sal de ese círculo vicioso que no te permite crecer y busca tus objetivos sin esperar que caigan del cielo.

TAURO

Es un buen día para alejar las energías negativas de tu casa. Tu signo lleva casi tatuada la fórmula del éxito y es la pasión y el amor con el que haces las cosas. Continúa así. Cumple tu palabra porque tu pareja te evalúa.

GÉMINIS

No abandones tus hábitos saludables porque el corazón te podría pasar factura. No permitas que te excluyan de un proyecto y que se queden con tus ideas. Reclama el reconocimiento que te mereces y defiende lo que es tuyo.

CÁNCER

La manera de planear un futuro es saber qué es lo que quieres y qué es con lo que cuentas en la actualidad. Conócete a ti mismo y las herramientas que tienes para lograrlo. Da lo mejor de ti, tu pareja te necesita.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy

LEO

Abandona esa zona de confort porque la única manera de salir del hoyo y de cumplir los objetivos es esa. No tengas miedo de los obstáculos porque tu creatividad te ayudará a salir de ellos. No prometas algo que no vas a cumplir.

VIRGO

Cuida más con quiénes te relacionas, no puedes permitir que te sigan lastimando. No intentes revivir algo que ya es pasado, tanto en las relaciones personales como laborales. Si un negocio se terminó, también es bueno aprender de ello.

LIBRA

Este lunes te excederás en el ejercicio, y lejos de ayudarte te podría perjudicar. Es un día para enfriar las tensiones y esforzarte en lo que te va a dar frutos. Tu pareja necesita de ti y de los buenos detalles para sentirse amado.

ESCORPIO

No tienes un plan alimenticio para mejorar tu salud y eso tendrá consecuencias. Aunque creas que no avanzas, todos los días tienes un nuevo éxito en el cumplimiento de tus metas. Cada paso que des, festéjalo.

SAGITARIO

Debes aprender a reconocer los defectos que podrías mejorar. No tiene caso cuidar otros aspectos de tu vida, si no cuidas tu salud. Pase lo que pase en tu trabajo, debes ir con la frente en alto y poner la mejor actitud.

CAPRICORNIO

Es bueno decir lo que piensas, pero tú no tienes filtros y eso podría generarte problemas este lunes. No es bueno dar tu opinión si eso implica dañar a otros. Debes estar en capacitación constante para ser el mejor en lo que haces.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para esta semana

ACUARIO

Un ser querido cometió una traición en tu contra y hoy te enteras de quién, pero recuerda que todo el mal se regresa y lo que te quitaron no les dará ningún beneficio. El futuro dentro de una pareja se planifica entre los dos.

PISCIS

Nunca es tarde para retomar aquel proyecto que era importante para ti. No olvides darle solución a un tema que tenías pendiente, solo tú puedes repararlo. El amor es cooperación y parece que tú y tu pareja no lo entendieron del todo.