El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 4 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 4 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Tienes que aprender a felicitarte por tus esfuerzos, ya que sueles demeritarlos y no darles la importancia que se merecen. Incluso si en el camino recibiste ayuda, cada logro es un mérito tuyo y debe verse como tal.

Tauro

Debes tener en mente que cuando se quiere, se puede, y eso aplica también en la resolución de problemas. Todo lo que te aqueja actualmente tiene una solución simple: el amor. Solo debes actuar y hablar desde allí para que todo se calme.

Géminis

Si te hicieron una oferta de la que no estás muy seguro, lo mejor es que digas que no. A veces dar un paso atrás es más inteligente que querer tomarlo todo. Además, darte tu lugar provocará que quienes te buscan hagan más grandes sus ofrecimientos.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

Cáncer

Cada vez que renuncias a un trabajo independiente, también lo haces con las ganancias que pudiste haber obtenido de él. No permitas que la flojera sea parte de tu vida, sé más responsable en tu trabajo y a la hora de seleccionar oportunidades.

Leo

La recomendación para esta jornada es que, si eres el líder de un equipo, no le des a ningún miembro premios que no se haya ganado. Sueles ver en la gente cualidades que no existen y eso puede provocar que seas injusto con los demás.

Virgo

Hoy experimentarías una pérdida material si no tienes cuidado, pero en caso de que te suceda no debes verlo como el fin de una era o como una derrota. Solo sé más cuidadoso para la siguiente ocasión y comprende que este tipo de accidentes son normales en la vida.

Libra

Si tienes un secreto que te ha quitado el sueño en los últimos días y que ya no puedes mantenerlo oculto, revélalo este martes. No tienes por qué seguir cargándolo si no lo deseas. Eso sí, atente a las consecuencias.

Escorpio

El período de dificultades por el que atravesaste en los últimos días está a punto de llegar a su fin. Por fin encontrarás una solución, levantarás la cabeza y seguirás hacia adelante. Lo mejor está aproximándose, así que prepárate.

Sagitario

Los astros te dicen que tu problema principal el día de hoy podría originarse a causa de los excesos. Trata de no consumir cosas que te hagan daño porque te arrepentirás. Por otro lado, aléjate de los socios que te culpan de los errores de la empresa.

Capricornio

Tienes que ser más paciente con tu pareja y no enojarte cuando no te responde los mensajes. Es crucial que comprendas que ambos son seres individuales, con una vida por separado. No hay nada de malo en no estar juntos todo el día.

Acuario

No permitas que te digan qué hacer o qué sentir en determinadas situaciones. Solo tú sabes cuánto te afectan las cosas, así que tranquilízate y no hagas caso a los malos comentarios. Enseguida rompe lazos con esa gente que te critica.

Piscis

La toma de decisiones es fundamental en todas las relaciones, tanto familiares como amistosas y amorosas. Nunca puedes dejar de participar en algo porque podría malinterpretarse. Además, la otra parte espera que tú también des tu opinión.

