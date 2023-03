El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 7 de marzo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 7 de marzo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Un amor de tu pasado regresará a tu vida para intentar que vuelvan a estar juntos, pero anticipadamente debes saber que no es bueno para ti. En ese sentido, escucha las recomendaciones y consejos que te hacen tus seres queridos.

Tauro

Tendrás la opción de realizar una actividad de suma importancia en tu trabajo, lo que te hará brillar frente a tus superiores. Por otro lado, debes poner más atención a tu alrededor para que te des cuenta de las mentiras que te has creído de otros.

Géminis

Los astros te dicen que no dejes el amor en manos del futuro. Está bien esperar a que alguna persona especial llegue, pero también puedes salir a conocer gente nueva y acelerar el proceso. No dejes pasar ninguna oportunidad.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Cáncer

Una persona que tiene gran renombre en tu trabajo te dará un consejo que no podrás dejar pasar. Aplícalo en tu vida y a la hora de hacer tus actividades. Hoy también pensarás en cómo ayudar a una persona cercana a ti.

Leo

La recomendación para este martes es que, si sientes que tu relación amorosa está estancada, busques nuevas cosas que puedan hacer juntos. No te dejes guiar por la desesperación que sientes de primer momento.

Virgo

Debes ser consciente de que no toda tu vida debe ser el hogar y la pareja, también tienes derecho a salir con tus amistades y hacer actividades en solitario. Date tus espacios, es lo más sano que puedes hacer por ti.

Libra

Te ofrecerán iniciar con un nuevo negocio y tú no podrás negarte. Será una oportunidad inigualable. Solo toma en cuenta que no debes dejar tu trabajo, por si algo no funciona. Tendrás que hacer las dos cosas al mismo tiempo.

Escorpión

Es probable que tu pareja atraviese por un mal momento este martes y lo primero que buscará es tu apoyo. Tiéndele la mano y trata de apoyarla en lo que necesite. Eso te hará estar con la energía un poco baja.

Sagitario

Se aproxima una reducción de personal en tu área laboral, por lo que puedes comenzar a buscar otras opciones por si te llegaran a despedir. Es muy poco probable, pero es mejor estar prevenidos. Por otro lado, un amigo te pedirá un favor.

Capricornio

Los astros te dicen que comenzarás a desarrollar sentimientos por una nueva amistad que tienes. Se convertirá en una persona importante en tu vida, solo debes tomar las cosas con calma e ir despacio, sin presionar nada.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Acuario

Se impone que le prestes atención a cualquier situación legal que tengas pendiente, dado que podrías sufrir algunas repercusiones por no darte cuenta. En cuanto al amor, invitarás a tu pareja a pasar tiempo con tu familia.

Piscis

Si estás en el proceso de conocer a una persona en el ámbito romántico, la recomendación es que te fijes bien en lo que le cuentas. Al final él o ella no resultará ser como pensabas, ten cuidado. Solo no dejes que te afecte demasiado.

LA NACION