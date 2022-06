El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 29 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 29 de junio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas, aunque lo primordial será pensar en sí mismos.

ARIES

Evalúa a las personas que te rodean, sobre todo si son aquellas que siempre buscan contradecirte y sacarte de tus casillas. Los astros te dicen que permanezcas en el lugar en que estás, porque las aventuras solo son pasajeras.

TAURO

No caigas en las falsas esperanzas ni en quien te promete que vendrán nuevas oportunidades; realmente la manera más real de conseguir un triunfo, es trabajar por él. No debería existir la guerra de egos en una relación, así que trabaja en eso para que tu pareja no se sienta minimizada.

GÉMINIS

Dentro del caos siempre debe existir la calma: tómate un tiempo para ti, para estar en descanso y en silencio. Llega una nueva propuesta con muchos beneficios, lo que siempre habías soñado, pero analízalo bien porque podrías ser víctima de un engaño.

CÁNCER

Eres el dueño de tu vida y tú eliges qué hacer, cómo actuar y a quien apoyar; nunca trates de complacer a otros. Este miércoles la astrología te dice que aceptes esa propuesta que te llegó, sin dudarlo. Olvídate de la desconfianza hacia tu pareja, solo son suposiciones tuyas.

LEO

Los amigos nunca desearían el mal, así que si estás rodeado de personas que ponen en riesgo tu salud, quizá deberías cambiar de amistades. Te ponen en una encrucijada con un secreto: exhorta a esa persona a que se haga responsable de sus actos.

VIRGO

Cuida tu cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Tu economía anda bastante bien, no te preocupes por el dinero en este momento, aunque tampoco lo derroches. A veces la cotidianidad hace olvidarse del amor en una pareja, no dejes que eso les suceda.

LIBRA

Tienes nuevas responsabilidades, pero no debes dejar que te estresen ni te eviten disfrutar la vida; sé paciente contigo mismo. La rutina también puede ser divertida en una pareja: limpien juntos, cocinen juntos y no sentirán el peso de todos los días.

ESCORPIÓN

Se aproxima un periodo de mucho trabajo y debes estar listo, sobre todo físicamente: hazte un chequeo general. Hoy establecerás un contacto que será muy fructífero para el negocio que quieres implementar. Reprocharle a tu pareja por algo del pasado, es el peor error.

SAGITARIO

Ejercítate y haz otras actividades, no le permitas a tu cuerpo instalarse en la cama. Si haces algo por obligación, te terminará hartando: es mejor que te dediques a lo que te gusta y cambies el rumbo de lo que no te hace tan feliz.

CAPRICORNIO

Se te dificulta expresar tus sentimientos y eso se frustra aún más; ten paciencia e intenta otras mecánicas como escribir o dibujar. Es momento de replantearse una propuesta que te han ofrecido para expandir tu negocio.

ACUARIO

Hoy será el día en que desaparecerá ese padecimiento físico que te atormentaba desde hace algunos días. Antes que jefe, debes ser un líder; los errores en el trabajo siempre ocurrirán y no debes castigar cruelmente a tu equipo.

PISCIS

Mantén ocupada tu mente para no pensar en la incertidumbre que tanto te mata; practica meditación o ejercítate. Dejar que otras personas más capaces que tú hagan lo suyo, no significa un fracaso en tu vida. Dile a tu pareja todo lo que te molesta, será muy liberador.