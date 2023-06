El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 23 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 23 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios.

ARIES

Las comparaciones no siempre son malas, muchas veces son importantes para saber lo que hacemos bien, pero otros hacen mejor. No dejes que otras personas tomen el crédito de tus ideas. Es probable que hoy debas hacer un trámite legal.

TAURO

Tienes muchas puertas abiertas en este momento, pero quizá no las ves. Podrías tener un romance con una persona que lleva mucho tiempo en tu vida. No dejes de aceptar la invitación de salir hoy.

GÉMINIS

Deja de esperar a que todo ocurra exactamente como quieres, es probable que debas esforzarte más para conseguirlo. Habrá una posibilidad de encontrar un nuevo trabajo, pero no es buen momento de hacer inversiones de riesgo.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy Pixabay

CÁNCER

Es mejor que te mantengas en la mejor forma posible frente a escenarios que no quieres vivir. No es tiempo de errores en el trabajo, porque podrían tener un precio muy alto.

LEO

Estás en un gran momento en tu vida. No te olvides de fortalecer lo que ya conseguiste. En el amor, deberás tener paciencia a los cambios de humor de tu pareja. Conocerte a ti mismo es importante.

VIRGO

Este es un gran día para los Virgo. No dejes de llamar a tus amigos, podrías pasar un excelente momento con ellos. En lo profesional, hoy es ideal para tomar decisiones. El amor se proyecta bien para los que están en una relación.

LIBRA

Necesitas conocer y mirar mucho mejor a la persona que tienes a tu lado, porque podrías no valorarla como se merece. Si acabas de terminar una relación de pareja, es probable que hoy te enteres de algo que podría dolerte. Aun así, tienes todo el tiempo por delante.

ESCORPIO

Es hora de hacer un viaje al pasado y recordar la sencillez. Un recorrido al interior siempre tiene beneficios, pero también costos. Si lo haces bien, tendrás ánimo para salir adelante. Prueba técnicas que te ayuden a lograrlo.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de este 23 de junio

SAGITARIO

En tu trabajo tendrás la oportunidad de hacer algún buen logro. Muéstrate feliz y orgulloso. Una persona que quieres puede tener un problema legal, pero debes usar todo tu ingenio para ayudarla. Si estás conociendo a alguien, es poco tiempo para que asegures que dice la verdad.

CAPRICORNIO

No estás en un momento de tomar una aventura llena de riesgos, sino que necesitas centrarte en tus obligaciones diarias y trabajar en tu relación de pareja. Quítale las mascarás a las personas que sabes que te han mentido.

ACUARIO

Una persona en la que tienes interés podría hacerte un desaire. Necesitas hacer cambios en tu vida, no dejes que esto siga así. Tienes la oportunidad de conocer a alguien especial, pero no aceptas la invitación.

PISCIS

No hagas caso a cualquier consejo que te den, mejor evalúa bien la situación. Guardar silencio es bueno, pero este no es el caso, sobre todo si encuentras un trato injusto. Es probable que alguien aporte energía negativa a tu vida y te quite las ganas de salir adelante. Identifícalo.

LA NACION