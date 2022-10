El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 24 al 28 de octubre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 24 al 28 de octubre para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles. Se acerca una semana cabalística para todos, aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

ARIES

Romperás con ese vínculo que aún te mantenía atado a una persona de tu pasado. Finalmente sabrás la razón de sus actitudes y querrás tenerlo lejos. Ponle mucha atención a tu salud en los próximos días.

TAURO

Si uno de tus negocios se cae a pedazos no es momento de rendirse, sino de buscar una solución rápida. Los astros te iluminarán, no tienes nada de que preocuparte. Si estás soltero, conocerás a una persona de un signo de agua.

GÉMINIS

Piensa dos veces antes de tomar una decisión importante para que después no existan los arrepentimientos. Tu vida personal y laboral finalmente encontrará un equilibrio y eso te tranquilizará un poco más.

CÁNCER

Sé un poco más prudente con lo que hablas frente a otras personas, porque los problemas no dan tregua. Te llegará un dinero extra y tu economía comenzará a florecer. Si estás en pareja, no dudes en formalizar la relación.

LEO

No presumas a otros todo lo que tienes, porque hay gente con malas intenciones y que no se alegra de tus logros. Un familiar te buscará para pedirte perdón por un problema del pasado, es tu decisión si perdonar o no.

VIRGO

Los astros te dicen que arregles ese problema que tenías pendiente, para que evites contratiempos o malos entendidos. Por otro lado, trata de andar con más precaución en la calle porque se vislumbra un accidente.

LIBRA

Será una semana para resolver todos los problemas personales que tienes con otras personas. Si algo no funciona del todo en una relación, ya sea amorosa o amistosa, lo mejor es alejarse. Serán también días de mucho trabajo.

ESCORPIO

Es necesario que actualices todos tus documentos personales porque esa papelería te será de utilidad en los próximos días. Hoy decidirás comenzar a ahorrar para irte de vacaciones a finales de año. Cuídate de problemas de garganta.

SAGITARIO

Se viene la mejor época del año para ti, porque es tu cumpleaños. La energía positiva estará de tu lado y te ayudará a crecer más en todos los aspectos. Te llegará una propuesta que no puedes ni debes rechazar.

CAPRICORNIO

Tu estabilidad emocional no estará de la mejor manera porque atravesarás por algunos problemas familiares. Debes darte prioridad a ti mismo, no permitas que otras personas te quiten la calma que te mereces.

ACUARIO

Tu buena suerte florecerá esta semana y todo lo que quieras realizar se concretará. Lo que tengas en mente saldrá perfecto. Será una semana de muchas juntas de trabajo y órdenes de tus superiores. Solo cuida tu espalda a pesar de la carga laboral.

PISCIS

Te llegarán las recompensas de todo ese esfuerzo que haces, así que no debes preocuparte por más. La recomendación de los astros es que cambies un poco tu perspectiva respecto a la opinión de los demás, para que no te afecte a futuro.

