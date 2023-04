El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 20 de abril

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 20 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

La recomendación para el día de hoy es que aprendas a amarte y respetarte para que nunca necesites la validación de nadie. Recuerda que tú mismo puedes darte esa felicidad que necesitas. Se aproximan grandes oportunidades para ti.

TAURO

Tienes todas las ganas de salir adelante y de cumplir tus objetivos, pero a veces eso no es suficiente. También debes salir a buscar las oportunidades en las cuales triunfar. Si una puerta se te cierra, toca las ventanas.

GÉMINIS

El tema del dinero no estará del todo bien para ti en los próximos días, pero no debes desanimarte, se trata solo de una mala racha. Trata de ahorrar y no comprar cosas que no necesitas, será la fórmula para salir de eso.

CÁNCER

Los astros te dicen que es hora de que sueltes todo aquello que te ha dañado. No tengas miedo de dar ese paso, te sentirás mejor y te quitarás un peso de encima. Es complicado, sí, pero no imposible, así que inténtalo.

LEO

Antes de confiar en alguien, trata de conocerle bien. Sueles contarles a todas las personas tu información privada y eso podría traerte problemas en algún momento. No llames amigos a quienes no se lo merecen, algunos de ellos intentan traicionarte.

VIRGO

Recibirás malos comentarios o críticas de personas que considerabas diferentes. Eso solo te dará la pauta para que te alejes, pero no para que te sientas triste. Recuerda que la gente da lo que tiene y ellos ya demostraron que solo poseen odio y rencor.

LIBRA

Este jueves recordarás con nostalgia a algunas personas de tu pasado, así que prepárate mentalmente. Por otro lado, es preciso que te valores más y que no permitas que la gente de mal corazón te lastime, te mereces algo mejor.

ESCORPIÓN

Los astros te dicen que dejes de mendigar amor y atención de gente que ya te demostró que no te lo dará. Tienes todo para ser feliz, solo debes darte cuenta de ello e ir por lo que te mereces. Alguien de tu familia anunciará un embarazo pronto.

SAGITARIO

Si no estás una relación, pero tienes la intención de hacerlo, no pierdas tiempo. Ese miedo que de pronto sientes por el compromiso se irá poco a poco. No temas en darte la oportunidad de conocer a alguien y dejarte llevar por el amor.

CAPRICORNIO

Es hora de que aprendas de tus errores del pasado y dejes de cometerlos en la actualidad. Tú tienes el poder de hacer una vida perfecta, pero a veces prefieres irte por un camino que ya exploraste y que ya sabes que no te dará buenos resultados.

ACUARIO

El día de hoy cuida todo lo que le cuentes a tu pareja, ya que podría malinterpretar alguna información y se molestará contigo. Por otro lado, deja de lado esos pensamientos de mediocridad y disponte a ser feliz a como dé lugar.

PISCIS

Se impone que aprendas a decir que no, dado que hay algunas personas que se aprovechan de tu bondad. No siempre tienes que complacer a los demás, también debes darte tu propio espacio y atender tus necesidades.

