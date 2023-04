El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 17 de abril

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 17 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Debes tener cuidado con los amores imposibles, nunca intentes meterte en una relación porque podrías sufrir las consecuencias. Si estás enamorado de alguien que ya tiene pareja, es mejor que salgas de ahí antes de cometer un error.

TAURO

Se aproximan muchos cambios a tu alrededor, sobre todo en el área del dinero. Debes aprovecharlos de la mejor manera para que puedas beneficiarte al máximo. Por otro lado, no esperes de tus amistades lo mismo que tú haces por ellas porque eso nunca sucederá.

GÉMINIS

Se aproximan días de cambios en todos los sentidos. Se terminaron las vacaciones y ahora es tiempo de que te concentres en tus objetivos. Cumplir tus metas debe ser tu prioridad número uno, así que aléjate de la negatividad.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

No permitas que en la vida se te cobre dos veces por la misma factura. Aprende de los errores y no vuelvas a cometerlos en el futuro. Respecto al amor, date tiempo para estar soltero si es que no tienes pareja.

LEO

Se auguran buenos momentos en todo lo que tiene que ver con los estudios. Si tienes exámenes en puerta, los pasarás con las mejores calificaciones. No hagas inversiones porque esta semana todo irá en picada en ese aspecto.

VIRGO

Se impone que mantengas la comunicación con tu familia. No te olvides de ellos porque son el pilar de tu vida. Cualquier compromiso que tengas no debería ser más importante que tus seres queridos, recuerda que siempre son quienes están contigo.

LIBRA

Se aproxima la oportunidad de relacionarte sentimentalmente con una persona que ya conoces desde hace algunos años. Tú decides si avanzar o dejarlo por la paz. Una persona de tu familia terminará con su matrimonio y requerirá de tus consejos.

ESCORPIÓN

Los astros te dicen que es momento de que perdones a las personas que te dañaron y que aprendas a vivir sin rencor. Enamórate de ti mismo y no permitas que vuelvan a utilizarte de esa manera, ayúdate de tu carácter para lograrlo.

SAGITARIO

Se aproximan cambios radicales a tu alrededor. Lejos de ser malos, te ayudarán a crecer mucho y a ver la vida de diferente manera. En cuanto al tema romántico, deja de esperar que llegue una persona y verás cómo los planetas te sorprenden.

CAPRICORNIO

Es probable que en los próximos días te enteres de una verdad que no te gustará para nada. Trata de ignorarla y de inmediatamente alejarte de esas personas que solo quieren verte caer. Es hora de modificar tu entorno.

ACUARIO

Una amistad que hace mucho no ves te dará una noticia que te alegrará la existencia. Recíbele con gusto, si es que te dice que llegará a visitarte. Por otro lado, no te desesperes si las cosas no te salen bien desde la primera vez.

PISCIS

La vida te llenará de sorpresas, oportunidades y muchas buenas experiencias. Solo debes aprovecharlas y no dejarlas ir porque, cuando menos lo esperes, ya no serán tuyas. Si no tienes pareja, conocerás a alguien mayor que tú para que sea tu compañero de vida.

LA NACION