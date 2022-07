El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 4 de julio

Nana Calistar llegó este 4 de julio desde primera hora con más horóscopos para todos los que esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Predijo de manera breve cómo estará la situación económica y el amor para muchos de los signos del Zodiaco. Serán días de mucha reflexión para la mayoría, sobre todo en temas de las personas cercanas. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

No salgas corriendo en cuanto los problemas se presentan. Debes aprender a enfrentarlos y resolverlos. El mundo no está en tu contra, pero hoy pensarás lo contrario. Los astros te dicen que te hagas responsable de tus actos.

TAURO

Te llegarán dos noticias en temas familiares y una más en cuestiones laborales que te alegrará el día por completo. Ten cuidado con lo que le cuentas a otros de tus amigos, ya que uno de ellos podría contárselo a otras personas.

GÉMINIS

Las energías negativas no son buenas en ningún aspecto: debes soltar toda esa basura que has cargado desde hace tiempo y que te impide lograr tus objetivos. Aprende a dejar ir, porque es la única manera de ser feliz.

CÁNCER

Se te habían perdido cosas que hoy encontrarás y eso te pondrá de buenas. Podrías dañar a tus seres cercanos con tu manera de decir las cosas: antes de hablar reflexiónalo y evita decir palabras hirientes a pesar de que sea lo que sientes.

LEO

Un rumor sobre ti podría llegarte a poner de malas, pero las cartas del Tarot te dicen que no hagas caso a lo que se dice sobre tu persona. Cuídate de caídas o accidentes, porque te podrías lastimar si esto llega a ocurrir.

VIRGO

No le des motivo a tu pareja para discutir o alejarse. Podría haber discusiones que los hagan distanciarse, pero anticípate y demuéstrale a tu ser querido todo lo que sientes por él: expresar el amor será primordial este lunes.

LIBRA

Enfócate en tu vida y deja de esperar que ciertas personas se acerquen, más cuando te han demostrado que no les interesas. Tu carácter no ayuda en nada este lunes, por eso la gente suele alejarse de ti. Trata de no alejarte de los que aún están contigo.

ESCORPIÓN

Tendrás noticias de un amor del pasado, estará muy presente en tu cabeza, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir algo más. Habrá noticias relacionadas con dinero o terrenos, pero debes guardártelas y no compartirlas con cualquiera.

SAGITARIO

Sabes quién eres y cuánto vales, así que no permitas que las personas que tienen la intención de dañarte, te hagan sentir menos. No pierdas el rumbo de tu vida, porque sabes muy bien hacia dónde te diriges y qué es lo que quieres.

CAPRICORNIO

Deja de lado a las personas que te complican la vida, cada quien es responsable de sus problemas y así debe ser siempre. Será un lunes de cambios laborales que serán benéficos para ti: tómalos si te convienen.

ACUARIO

Tu salud emocional es lo más importante y debes poner mucha atención en ello porque podrías ponerla en riesgo por personas que no valen la pena. Hay alguien que te engaña desde hace tiempo y tienes que estar muy alerta.

PISCIS

Después de la tormenta viene la calma y este 4 de julio comenzarás a ver la luz al final del túnel porque llegará la paz que tanto deseabas. Deja de ver por quien solo te daña la vida y aprende a pensar más en tu bienestar.