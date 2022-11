El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 15 de noviembre

escuchar

Nana Calistar llegó este martes 15 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Comenzarás a planear un viaje que te ayudará a crecer económicamente. Solo evita presionarte o estresarte si no lo logras rápido porque eso lo ralentizará aún más. Por otro lado, apégate a tus creencias espirituales.

TAURO

No esperes de las personas lo mismo que tú das por ellas porque te llevarás muchas decepciones. Respecto a la venganza que planeas hacer, los astros te dicen que la calma debe predominar en todos los aspectos de tu vida.

GÉMINIS

Se aproxima el inicio de un evento en el que brillarás más que el sol. No habrá poder humano que evite que estés radiante en ese día tan especial. El sentimentalismo no te ayudará en nada este martes, así que evítalo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Ponles mucha atención a tus sueños porque podrían revelarte secretos o señales divinas acerca de una persona que te quita la estabilidad emocional desde hace tiempo. No creas en lo que otros dicen sobre ti.

LEO

Tendrás la posibilidad de conocer a una persona en estos días, pero no será cualquiera, sino que es alguien que te dejará asombrado porque tiene todo lo que deseas en una pareja. Un evento social será la oportunidad perfecta para invitarla a salir.

VIRGO

Te llegará un cambio laboral que te beneficiará bastante, solo debes cuidar tu carácter porque estallar frente a otras personas no te traerá nada bueno. Además, podrías lastimar a algunos de tus seres queridos.

LIBRA

Las amistades de tu pareja no serán confiables este martes, porque aparte de que algunas de ellas quieren algo más con ella, también hay quienes te ponen el pie cada que pueden con sus consejos.

ESCORPIÓN

Los cambios son buenos, pero no siempre. Hacer modificaciones en tu entorno aún cuando no son necesarias podría llevarte a grandes errores. No pierdas el piso ni el camino que quieres construir.

SAGITARIO

Date la oportunidad de ser esa persona deseada para alguien, no digas que sí a la primera. Además, tampoco debes tomar tú siempre la iniciativa. Ya diste suficiente por él o ella como para que no sea recíproco.

CAPRICORNIO

Si tienes pareja, la relación con él o ella mejorará bastante. No se compliquen por peleas o situaciones que no tienen sentido. Es mejor poner las cartas sobre la mesa desde un inicio. Cuídate de dolores musculares.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Hoy identificarás quiénes son algunas de tus amistades falsas, pero no debes hacer nada al respecto más que alejarte. Ya tienes suficientes problemas como para conflictuarte por eso. Sigue adelante.

PISCIS

Tu falta de confianza es la razón de tus problemas y no solo a nivel personal sino que también a nivel laboral. Debes invertir sin miedo, porque solo así crecerás. Eso sí, si cumples tus deseos tampoco pierdas la cabeza.

