El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 4 de abril

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 4 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

A partir de hoy debes prestarle mucha atención a tus sueños, ya que te revelarán algunas cosas desconocidas. Además, podrían mostrarte algunas cosas que sucederán a corto plazo. Trata de estar prevenido.

TAURO

Será un martes de mucha reflexión, especialmente en el tema sentimental. Tendrás que ordenar tus emociones y recuerdos de una persona del pasado. Recuerda qué es lo que quieres y hacia dónde planeas ir.

GÉMINIS

La recomendación para el día de hoy es que no te calles nada y siempre digas lo que sientes. Sé sincero con los demás y eso te ayudará a sentirte más liberado. Si hay gente a la que no le gusta tu sinceridad, no es tu problema.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Se impone que cuides más tu alimentación porque últimamente comiste cosas que te hacían daño. Tu cuerpo es tu posesión más preciada, cuídalo. Por otro lado, obtendrás algunas mejoras en materia laboral y tendrás mejores ingresos económicos.

LEO

Llegó la hora de que superes el pasado y que continúes con tu vida. Si en algún momento te caíste y pensaste que nunca te levantarías, hoy debes tomar las cosas con más fuerza e ir hacia adelante. La vida es bonita y tienes que aprender a disfrutarla.

VIRGO

Algunos de tus sueños se cumplirán, incluso aquellos que creías inalcanzables. Eso te dará una porción de fe y más impulso para luchar por tus metas. Te llegará una noticia de un examor, es probable que sea buena.

LIBRA

No te involucres en chistes ni estés cerca de personas que emanan solo energía negativa. Recuerda que eres lo que comes y las personas con las que te juntas. Así que trata de estar en situaciones que te favorezcan.

ESCORPIÓN

Vivirás momentos de incertidumbre por estar en la espera de una noticia, sin embargo, tienes que ser más paciente. Las cosas buenas tardan en llegar. Por otro lado, mantente activo y haz movimientos físicos para estar saludable.

SAGITARIO

Los astros te dicen que no debes bajar tus estándares de calidad, mucho menos si es para aceptar a alguien que no muestra interés en ti. No tienes que hacerte pequeño para caber en un lugar. Eres grande y deben tratarte como tal.

CAPRICORNIO

Se impone que seas más reservado con tu información personal, ya que si cuentas mucho tus planes, las envidias podrían arruinártelos. A tu lado hay gente que dice quererte, pero en realidad solo busca cómo dañarte.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Te llegarán algunas noticias que cambiarán tu manera de pensar. Si antes creías que esa persona era perfecta, ahora no querrás tenerla ni siquiera cerca. En cuanto a tu relación amorosa, ten cuidado con los celos.

PISCIS

Una de tus amistades podría meterte en serios problemas, ya que le gusta fabricar chismes e involucrarte. Pronto sabrás quién es para que puedas sacarla de tu vida. Te llegarán algunas oportunidades para ser feliz.

LA NACION