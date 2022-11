El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 16 de noviembre

escuchar

Nana Calistar llegó este miércoles 16 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Recibirás una invitación a salir por parte de tus amistdes, o bien, por una persona que conocerás en las redes sociales este miércoles. Se aproximan momentos de mucha felicidad, en los que se consolidarán amistades.

TAURO

Una persona muy cercana a ti se acercará para hablarte sobre cosas sin sentido y chismes acerca de una de tus amistades. Lo que puedes hacer es ignorar y no seguirle el juego. Alguien del pasado te buscará hoy.

GÉMINIS

La manera en la que te expresas con tus familiares tiene mucho que ver sobre cuál será la relación que mantengas con ellos. Ten cuidado de no cometer una indiscreción. Por otro lado, tendrás oportunidades para viajar.

CÁNCER

A veces confundes la necesidad de atención con el amor, pero puedes comenzar a diferenciarlo. Lo más importante de esto es que no lastimes a nadie y que no te conflictúes más a ti mismo. Evita los pensamientos pesimistas.

LEO

No caigas en las mentiras de otras personas. A tu alrededor habrá gente que te considerará débil y fácil de engañar, pero no debe ser así. Por otro lado, evita pensar que la gente te dará lo mismo que tú le das. No todo es recíproco en la vida.

VIRGO

Ten cuidado con tus cambios de humor porque podrías portarte grosero con tu familia y hasta lastimar a alguno de los integrantes. También deja de culparte por errores que no cometiste y que no son tuyos.

LIBRA

Se aproxima la oportunidad de viajar, aunque por el otro lado habrá amistades que te cancelarán salidas. Respecto al trabajo, debes esforzarte para lograr todas tus mentas y eso te hará estar más pensativo en estos días.

ESCORPIÓN

Tu relación familiar mejorará y eso te hará sentir más tranquilo. Verás la llegada de un dinero extra que podrías utilizar para saldar otras deudas. Evita ser una persona exigente con los que te rodean, porque no es la mejor manera.

SAGITARIO

Si crees que no sabes qué hacer, es cuando el sol comenzará a salir para ti. Brillarás en el momento en que dejes de preocuparte. Será un tiempo de evaluar el tipo de amores que tienes.

CAPRICORNIO

Tus objetivos y metas solo te corresponden a ti, por lo que no debes permitir que otros opinen sobre ellas. Sí pueden ayudarte, pero al momento en que te critiquen tienes la opción de alejarte. Un familiar te visitará.

ACUARIO

Este miércoles te espera una buena noche de muy buenas noticias y experiencias. Podrías quedar embarazada, por lo que si no quieres que así sea debes tomar todas las precauciones.

PISCIS

Habrá cambios en tu estado de ánimo y hoy será el día en que lo resientas más. Podrías lastimar a tu pareja, así que adviértele y discúlpate en caso de ser necesario. Lo mismo pasará con las amistades.

