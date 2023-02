El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 8 de febrero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 8 de febrero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

El cuerpo es como un espejo de todo lo que tu corazón siente y el día de hoy tu salud podría verse afectada por tus problemas personales o el estrés del trabajo. Trata de relajarte y de no acumular malos sentimientos para evitar que te cobren factura.

Números de suerte: 25, 18,9.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Se te presentará una nueva propuesta de trabajo que promete darte mejores ingresos económicos. Tómala sin pensarlo demasiado. Por otro lado, un familiar pasará por momentos difíciles y te pedirá ayuda. La recomendación es que lo apoyes sin juzgar sus acciones.

Números de suerte: 19, 5, 13.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Se impone que dejes de lado todo lo que la gente dice sobre una persona que quieres, ya que la mayoría son comentarios que tienen la intención de lastimarte. Cree en tu ser querido y no prestes atención a lo negativo.

Números de suerte: 41, 27, 14.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No dejes para después las cosas que todavía puedes hacer hoy porque podría ser demasiado tarde. Además, es crucial que aproveches la racha de buena suerte que tienes hasta ahora porque te ayudará a cumplir tus metas.

Números de suerte: 51, 16, 30.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Querrás comerte el mundo este miércoles, iniciarás el día con todas las ganas de hacer cosas nuevas. Utiliza ese potencial creativo que tienes y retoma tus estudios o lánzate a nuevas aventuras. Los cambios en tu vida no faltarán.

Números de suerte: 8, 35, 11.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Los astros te dicen que dejes ir el pasado y no te enfoques en cosas que no podrán ser. Es fundamental que cambies de actitudes y hábitos para que te adaptes a las nuevas experiencias que se avecinan para ti.

Números de suerte: 40, 3, 21.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

El día de hoy se verá favorecido en el ámbito profesional, ya que serás más perceptivo de los nuevos conocimientos y de cómo mejorar en cuanto a tu trabajo. Si sabes aprovechar ese empuje podrás lograr todos tus objetivos.

Números de suerte: 42, 39, 6.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Llegó la hora de que viajes un poco más y que hagas nuevas amistades. Sal de la monotonía e intenta también hacer más planes familiares. Por otro lado, pasa por alto los comentarios negativos de la gente, sobre todo si no te aportan nada para crecer.

Números de suerte: 49, 35, 12.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Te liberarás de algunas cargas y responsabilidades que no eran tuyas, lo que te hará tener un día más liviano. Además, comenzarán a llegarte recompensas por todo lo que has hecho en tu trabajo. Tus directivos sabrán cómo reconocerte.

Números de suerte: 22, 15, 3.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los planetas te exhortan a mantenerte fuera del caos y evitar hacer chismes sobre otras personas. Estar en escenarios así solo te llenará de mala energía. Prioriza mejor las actividades al aire libre para distraerte y enfocarte en otras cosas.

Números de suerte: 46, 39, 42.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tuviste un mal momento y sufriste quizá una derrota, pero es cierto que después de la tormenta sale el sol y así será para ti. Este miércoles te levantarás de ese fracaso y estarás más listo que nunca para volver a intentarlo.

Números de suerte: 4, 12, 38.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Una persona a la que le tienes mucho aprecio no cumplirá con lo que te prometió, pero lejos de deprimirte y desilusionarte, sigue adelante y no le prestes atención. No hagas un problema de eso, simplemente retírate sin mirar atrás.

Números de suerte: 8, 10, 23.

