El ICE la arrestó en EE.UU. y la deportó a Honduras sin su hijo: el niño murió al cuidado de un familiar

Luego del arresto y deportación de una madre hondureña en enero a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), su hijo de tres años quedó al cuidado del tío. Menos de dos meses después, ya instalada en su país de origen, recibió la noticia de que el pequeño habría sido víctima de violencia y habría fallecido a causa de las lesiones.

La madre que fue deportada a Honduras por el ICE: su hijo murió en EE.UU.

El 26 de enero, Wendy Esther Hernández Reyes fue deportada de Estados Unidos por no contar con la documentación suficiente para residir de manera legal. En aquella ocasión, se vio obligada a dejar a su hijo Orlín al cuidado de su cuñado, Samuel Antonio Maldonado-Erazo, ante la falta de respuesta de los agentes federales.

El ICE detuvo a la mujer, que después fue deportada a Honduras (archivo) Mike Stewart - AP

En el transcurso de las semanas posteriores, Maldonado-Erazo le aseguraba que el pequeño estaba bien tanto física como emocionalmente, e incluso hablaba con él por llamada. Todo cambió a principios de marzo, cuando recibió un mensaje en el que el hombre le decía que su hijo había estado “muy enfermo”.

“Tuve que llamar a la ambulancia para que lo llevaran al hospital porque se enfermó. Voy a llamar cuando llegue al hospital porque la ambulancia se llevó a Orlín y los ‘Cerezas’ me están preguntando qué pasó", escribió entonces. En contexto, los ”Cerezas", según explicó el medio local Pensacola News, es un término coloquial para referirse a la policía.

Al investigar el hecho, los oficiales de policía arrestaron el 4 de marzo a Maldonado-Erazo y está acusado de homicidio involuntario, de acuerdo con un comunicado del ICE. De acuerdo con el sheriff del condado de Escambia, Chip Simmons, en declaraciones tomadas por Fox10, “el niño sufrió al menos 17 golpes en la cabeza, hematomas extensos, quemaduras intencionales, una clavícula rota, páncreas seccionado por traumatismo contundente y varias costillas rotas, una de las cuales estaba completamente separada de la columna vertebral”.

La noticia tuvo un gran impacto para Hernández Reyes. “Mi madre tuvo que llevarme a una clínica porque me enfermé. La última vez que vi a mi hijo estaba bien y la gente me decía lo feliz e inteligente que era", expresó desde Honduras.

El arresto de la madre que fue deportada por el ICE a Honduras

En diálogo con Pensacola News, la madre de Orlín relató que el 8 de enero se dirigía a trabajar en una obra de hormigón con otras cuatro personas cuando la policía detuvo el auto en el que viajaban por exceso de velocidad en Mobile, Alabama.

Si bien los trabajadores aseguraron que no superaron el límite de velocidad, fueron arrestados cuando los agentes descubrieron que el conductor no tenía licencia de conducir.

Según el testimonio de Hernández Reyes, no tuvo acceso a ningún teléfono en las semanas posteriores a su arresto hasta que fue trasladada a un centro de detención en Louisiana.

La madre del niño aseguró que pidió llevárselo con ella a Honduras pero los agentes del ICE se lo negaron Archivo

“Pude hablar con él una vez más mientras estaba en el centro de detención. No paró de llorar. Me daba mucha pena oírlo así. Solo tiene tres años y lo único que sabía decir era ‘Mamá’, y no paraba de llorar. Fue desgarrador”, comentó.

A pesar de que el ICE afirmó en el comunicado que la madre “abandonó” a su hijo en EE.UU., su versión difiere. De acuerdo con sus palabras, tenía un caso de asilo, pero como había sido asignado a un tribunal en Ohio y ella residía en Florida, no tenía el dinero suficiente para costear el viaje.

Aunque intentó explicarle su caso al tribunal, los errores en la traducción complicaron el escenario. Luego, quiso llevar a su hijo con ella, pero se lo negaron. “Me comuniqué con un agente de inmigración a través de una tableta y le pregunté si mi hijo podía acompañarme, ya que me iban a deportar, pero me lo negaron. No me explicaron por qué no podían ayudarme”, sostuvo.

El pedido de la madre que fue deportada desde EE.UU. por el ICE y su hijo murió al cuidado familiar

Desde su hogar en Honduras, el único deseo de la madre ahora es que el cuerpo de su hijo viaje a su hogar. Grace Resendez McCaffery, dueña de Latino Media Gulf Coast, con sede en Pensacola, creó un GoFundMe para recaudar fondos con ese objetivo.

Hasta el momento, la iniciativa ya reunió más de 15.000 dólares, que supera el objetivo propuesto inicialmente de US$12.000.

El hombre acusado del violento crimen del niño de tres años recibió una orden de detención migratoria del ICE en EE.UU. ICE

Por su parte, el ICE emitió una orden de detención migratoria (detainer) para Maldonado-Erazo por la muerte de su sobrino. Está acusado inicialmente de homicidio involuntario, con posibilidad de que los cargos sean agravados durante el proceso judicial. La agencia federal informó que la Oficina del Sheriff del Condado de Escambia está decidida a deportarlo si es puesto en libertad.