El IRS aprueba el embargo de cuentas bancarias para aquellos contribuyentes que tengan deudas

De acuerdo con lo que establecen las normas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la entidad puede embargar las cuentas bancarias de los contribuyentes de Estados Unidos que tengan deudas y no muestren voluntad de regularizar su situación. Para evitar esta medida, será fundamental que aquellos con facturas impagas soliciten un plan de pago para abonar el monto atrasado.

El IRS puede embargar las cuentas de los deudores que no acuerden un plan de pago

Dentro de las herramientas que tiene el IRS para accionar ante deudores, se encuentran los embargos, incluidos los que afectan las cuentas bancarias.

Uno de los trámites que permite frenar este tipo de sanciones es la solicitud de un Acuerdo de Pago a Plazos. De acuerdo con lo que presenta el sitio web de la agencia, "el IRS generalmente tiene prohibido embargar y su plazo para cobrar se suspende o prolonga mientras esté pendiente un Acuerdo de Pago a Plazos“.

El IRS dispone de distintos castigos para contribuyentes con deudas

De esa manera, el contribuyente se asegura que no sufrirá un embargo mientras negocia la mejor manera de saldar su deuda.

Cuáles son las sanciones que puede aplicar el IRS

Más allá de la falta de pago, la entidad contempla otras infracciones, como declaraciones presentadas fuera de término o con información incorrecta.

El IRS tiene distintos tipos de sanciones según el tipo de falta que cometa un contribuyente

En ese sentido, dispone de distintas categorías de sanciones que conllevan multas o castigos particulares según cada caso:

Informativa : contribuyentes que no presentan su información correctamente en una declaración en el plazo dispuesto.

: contribuyentes que no presentan su información correctamente en una declaración en el plazo dispuesto. Sanción de falta de presentación : cuando no se presenta una declaración de impuestos.

: cuando no se presenta una declaración de impuestos. Falta de pago : cuando hay deudas de impuestos.

: cuando hay deudas de impuestos. Relacionadas con la precisión : cuando se reclama un crédito incorrectamente o falta información.

: cuando se reclama un crédito incorrectamente o falta información. Reclamo erróneo de crédito : cuando el contribuyente solicita reembolso o crédito de impuesto a la renta por un monto excesivo y no lo justifica.

: cuando el contribuyente solicita reembolso o crédito de impuesto a la renta por un monto excesivo y no lo justifica. Sanciones a preparadores de impuestos : puede aplicar por distintos errores.

: puede aplicar por distintos errores. Cheques no cumplidos : problemas con esta forma de pago.

: problemas con esta forma de pago. Pago insuficiente del impuesto estimado : el IRS separa esta misma falta en empresas y personas físicas.

: el IRS separa esta misma falta en empresas y personas físicas. Problemas en la presentación de información internacional: aplica a contribuyentes que fallen al explicar actividad financiera en el extranjero.

En cualquiera de estas categorías, el IRS envía una notificación al usuario para informarle sobre la falta. Allí, también detalla cuáles son los pasos a seguir.

El IRS notifica a todos los usuarios que están en falta en cualquier categoría

Los documentos esenciales para la declaración de impuestos 2026, según el IRS

En una recomendación para la presentación de declaraciones, el IRS aconseja que el proceso se planifique bien. En ese sentido, enumeró desde ahora algunos de los documentos clave que pueden ser necesarios para muchos contribuyentes:

Datos bancarios.

Formularios W-2 de empleadores.

Formularios 1099 de bancos u otras entidades financieras.

Formularios 1099-K, 1099-MISC y 1099-NEC destinados a quienes operaron en el gig economy.

Registros de transacciones con activos digitales.

Formulario 1095-A para cobertura del mercado de salud.

Comunicaciones oficiales que emitió el IRS, incluidos avisos CP01A.