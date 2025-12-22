El mercadito con estilo alemán para comprar los regalos navideños a 30 minutos de Indianápolis

Con la llegada de la temporada navideña a Estados Unidos, cientos de familias ya se preparan con las compras de regalos, aunque los supermercados o las tiendas de línea pueden ser una buena opción, también hay mercados locales que pueden ser de ayuda. Tal es el caso de un pequeño lugar a 30 minutos de Indianápolis que cuenta con un estilo alemán y tiene muchas opciones para obtener el regalo ideal de Navidad.

Christkindlmarkt, el sitio para comprar los regalos navideños cerca de Indianápolis

El Mercado navideño de Carme, también llamado Christkindlmarkt, es uno de los sitios más grandes y concurridos del país. De inspiración alemana se coloca como uno de los lugares de compras con experiencias únicas, que suman música en vivo, tiendas y gastronomía típica, consignó Time Out.

El mercado navideño con estilo alemán permanecerá abierto hasta el 24 de diciembre (Instagram/@carmelchristkindlmarkt) ROBEN BELLOMO

El lugar ofrece deliciosa comida y bebida alemana con más de 60 puestos. También se puede comprar regalos únicos y disfrutar de la música navideña interpretada por artistas de todo el mundo.

Entre las actividades destacan los artesanos alemanes que muestran sus creaciones, patinaje, manualidades, personajes y música. El Carmel Christkindlmarkt cuenta con una de las únicas pirámides de Glühwein en Estados Unidos de 33 pies de altura (10 metros) y con más de tres mil luces, por lo que estuvo varios años en el ranking del USA Today 10best.

Principales atracciones del mercadito con estilo alemán

Los Christkindlmarkt ofrecen una deliciosa combinación de comida, bebida, regalos y adornos navideños, según su sitio oficial.

En el mercado se puede encontrar artesanías y distintos productos para las compras navideñas (Instagram/@carmelchristkindlmarkt) ROBEN BELLOMO

Algunas de las atracciones que estarán disponibles esta Navidad de 2025:

Patinaje sobre hielo: las sesiones de patinaje duran 90 minutos, y las tarifas rondan los US$11 para jóvenes y adultos mayores de 11 años, y US$9 para niños menores de 10 años.

las sesiones de patinaje duran 90 minutos, y las tarifas rondan los US$11 para jóvenes y adultos mayores de 11 años, y US$9 para niños menores de 10 años. Rincón Infantil (Kinderecke): es un espacio especial para que las familias creen manualidades y recuerdos juntos durante las horas del Mercado. Los horarios están disponibles en la web.

es un espacio especial para que las familias creen manualidades y recuerdos juntos durante las horas del Mercado. Los horarios están disponibles en la web. Casa de juegos: el teatro Spielhaus ofrece entretenimiento para toda la familia y encuentros con personajes que despertarán la imaginación de los pequeños. Se puede conocer a Papá Noel o a sus elfos, o ver un espectáculo de marionetas. El calendario está disponible en esta página.

el teatro Spielhaus ofrece entretenimiento para toda la familia y encuentros con personajes que despertarán la imaginación de los pequeños. Se puede conocer a Papá Noel o a sus elfos, o ver un espectáculo de marionetas. El calendario está disponible en esta página. Pabellón de Invierno: se encuentra en el extremo este de la pista de hielo y cuenta con música en vivo, actuaciones, concursos y mucho más. El calendario de eventos está disponible aquí.

se encuentra en el extremo este de la pista de hielo y cuenta con música en vivo, actuaciones, concursos y mucho más. El calendario de eventos está disponible aquí. Eventos especiales: los eventos especiales suelen tener lugar en todo el Mercado, con espectáculos en el escenario principal del Pabellón de Invierno. Más detalles en la web.

los eventos especiales suelen tener lugar en todo el Mercado, con espectáculos en el escenario principal del Pabellón de Invierno. Más detalles en la web. Compras navideñas: más de 50 casetas de madera que venden productos auténticos importados de Alemania, como juguetes de madera, cascanueces, cajas de música, adornos y más.

El mercado cuenta con una pirámide de vino caliente inspirada en la tradicional decoración navideña alemana (Instagram/@carmelchristkindlmarkt)

Cultura: el Mercado se asoció con la Sociedad de Patrimonio Alemán de Indiana y la Sociedad Histórica de Indiana para ofrecer a los visitantes el Kulturecke. Un espacio para explorar la rica historia germano-estadounidense de Indiana. Más información en el sitio oficial.

el Mercado se asoció con la Sociedad de Patrimonio Alemán de Indiana y la Sociedad Histórica de Indiana para ofrecer a los visitantes el Kulturecke. Un espacio para explorar la rica historia germano-estadounidense de Indiana. Más información en el sitio oficial. Talleres: los visitantes conocen a artistas alemanes, comparten historias, intercambian trucos y consejos para crear manualidades.

los visitantes conocen a artistas alemanes, comparten historias, intercambian trucos y consejos para crear manualidades. Pirámide de vino caliente : inspiradas en la tradicional decoración navideña alemana llamada “Weihnachtspyramide” o Pirámide de Navidad. La pirámide es la primera de este tipo en Estados Unidos, está fabricado con contrachapado de pino marítimo y tiene aspas de ventilador giratorias, accionadas por un motor eléctrico.

: inspiradas en la tradicional decoración navideña alemana llamada “Weihnachtspyramide” o Pirámide de Navidad. La pirámide es la primera de este tipo en Estados Unidos, está fabricado con contrachapado de pino marítimo y tiene aspas de ventilador giratorias, accionadas por un motor eléctrico. Gastronomía y bebidas: amplia variedad de auténtica comida y bebida, procedente de Alemania. La lista de los mejores lugares la encuentras en esta web.

Cómo llegar a Christkindlmarkt

La dirección del mercado navideño alemán es 10 Carter Green - Carmel, IN entre The Payne & Mencias Palladium y The Tarkington Theater. Este año ofrecen transporte gratis, cada 15 minutos, los sábados y domingos durante la temporada del mercado, de acuerdo con el sitio oficial.

Los autobuses recogerán a los visitantes en el estacionamiento del antiguo campus de CNO Financial Group (550 College Dr., Carmel, IN 46032).

Los horarios del mercado son los siguientes, informó Visit Hamilton County:

Lunes y martes: cerrado

Miércoles y jueves: 16.00 a 21.00 hs.

Viernes y sábado: 12.00 a 21.00 hs.

Domingo: 12.00 a 20.00 hs.

Horarios especiales: