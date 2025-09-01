El NHC monitorea un disturbio tropical en el Atlántico: ¿podría convertirse en huracán y tocar tierra en EE.UU.?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitió este lunes 1° de septiembre un nuevo reporte sobre una onda tropical en el Atlántico oriental que comenzó a captar la atención de los meteorólogos. Aunque por ahora se trata de un sistema desorganizado, los pronósticos indicarán que las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo gradual en los próximos días. El interés crece en Estados Unidos porque, de fortalecerse, este fenómeno podría transformarse en una depresión tropical y avanzar en dirección a zonas habitadas.

Una onda tropical bajo observación en el Atlántico oriental

Según el NHC, la perturbación se localiza en el extremo oriental del Atlántico tropical, lo que hace que genere aguaceros y tormentas eléctricas poco organizadas. Los especialistas explicaron que el entorno atmosférico resultará favorable para que este sistema evolucione lentamente. La posibilidad de que se convierta en depresión tropical no se descarta para finales de esta semana o el próximo fin de semana.

Aunque su probabilidad de desarrollo en 48 horas es cercana al 0%, el potencial de la onda tropical atlántica aumenta a un 40% para finales de esta semana NHC

La trayectoria prevista apunta hacia el oeste y el noroeste, con un desplazamiento aproximado de 15 millas por hora (24 km/h) sobre las aguas abiertas del Atlántico. Este movimiento lo mantendrá durante varios días lejos de tierra firme, aunque los expertos seguirán de cerca su avance para determinar si más adelante podría representar una amenaza para el Caribe o la costa este de Estados Unidos.

Probabilidad de formación en 48 horas: baja, cercana al 0%.

baja, cercana al 0%. Probabilidad de formación en siete días: media, alrededor del 40%.

El NHC en Miami remarcó que, aunque el riesgo inmediato es mínimo, el escenario a mediano plazo sí plantea la posibilidad de que la onda se organice.

Los meteorólogos mantienen una vigilancia estrecha sobre ambos océanos, ya que los sistemas en el Pacífico y la onda en el Atlántico podrían evolucionar significativamente en los próximos días User - Zoom Earth

Tormenta tropical Kiko: la atención también está puesta en el Pacífico oriental

Mientras el Atlántico comienza a mostrar signos de actividad, en el Pacífico oriental se desarrolla la tormenta tropical Kiko, que a primera hora de este lunes se localizó cerca de los 14,1° de latitud norte y 125,5° de longitud oeste, a gran distancia de la península de Baja California.

El sistema se desplazará hacia el oeste a una velocidad de ocho millas por hora (13 km/h). De acuerdo con los pronósticos oficiales, Kiko experimentará un fortalecimiento progresivo que lo llevará a convertirse en huracán en las próximas horas.

Los vientos sostenidos máximos ya alcanzan las 46 millas por hora (74 km/h), con ráfagas de hasta 58 millas por hora (93 km/h). Si se cumplen las previsiones, este fenómeno alcanzará intensidades mayores durante el transcurso de la semana:

Para la tarde de este lunes , los vientos máximos se ubicarán cerca de las 58 millas por hora (93 km/h) .

, los vientos máximos se ubicarán cerca de las . El martes al amanecer, se proyecta que Kiko registre 69 millas por hora (111 km/h) .

al amanecer, se proyecta que Kiko registre . Para la madrugada del miércoles , los vientos podrían escalar hasta 86 millas por hora (138 km/h) .

, los vientos podrían escalar hasta . Hacia el jueves, la tormenta podría alcanzar las 98 millas por hora (157 km/h), con ráfagas que superarían las 105 millas por hora (169 km/h).

La tormenta tropical Kiko, localizada en la posición 14.1°N y 125.5°O, se desplaza lejos de Baja California a 8 mph (13 km/h) con vientos sostenidos de 46 mph (74 km/h) NHC

Los expertos advirtieron que, aunque se espera un fortalecimiento considerable, la tormenta se desplazará sobre aguas abiertas y no representará un peligro inmediato para zonas costeras. Sin embargo, se mantendrá la vigilancia porque el margen de error en las trayectorias a varios días puede alcanzar entre 100 y 125 millas náuticas, según reconoció el propio NHC.

Una segunda perturbación frente a México

A la par de Kiko, otra onda tropical llamó la atención frente a las costas del suroeste de México. Este sistema generará un área extensa de lluvias y tormentas desorganizadas, y se prevé que dentro de las próximas 24 horas dé origen a una zona de baja presión.

Las proyecciones indican que hacia mediados de la semana podría formarse una depresión tropical, con un desplazamiento hacia el oeste y noroeste a una velocidad de entre 10 y 15 millas por hora (16 a 24 km/h).