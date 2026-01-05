El nuevo Top 10 de Transfermarkt: los jugadores más valiosos de la Liga MX para el Clausura 2026

Futbolistas mexicanos de la Liga MX y también extranjeros que juegan en el fútbol azteca duplicaron su valor en la base de datos Transfermarkt de cara al Torneo Clausura 2026. Esto no solo refleja un aumento de su proyección en México, sino que también puede despertar el interés de clubes europeos por fichar a estas figuras.

Los mexicanos más valiosos para el Clausura 2026

Transfermarkt reveló los jugadores nacionales de la Liga MX que destacan en el Top 10 de los más valiosos.

Gilberto Mora es el jugador más valioso de la Liga MX con una valuación de 10 millones de euros (Facebook/Xolos)

En primer lugar, Gilberto Mora , quien juega para Xolos y alcanza un valor de 10 millones de euros.

, quien juega para Xolos y alcanza un valor de 10 millones de euros. En segundo lugar se encuentra el francés Allan Saint-Maximin , valuado en 10 millones de euros.

, valuado en 10 millones de euros. En tercer lugar, Marcel Ruiz , quien usa la camiseta del Toluca y vale 9 millones de euros.

, quien usa la camiseta del Toluca y vale 9 millones de euros. Erik Lira, en cuarta posición, juega para el Cruz Azul y alcanza los 9 millones de euros.

El mexicano Erik Lira es el cuarto jugador mejor valuado de la Liga MX (Facebook/Carlos Córdova)

El argentino Ángel Correa , jugador de Tigres, valuado en 9 millones de euros.

, jugador de Tigres, valuado en 9 millones de euros. Alexis Vega , en sexto lugar, del Toluca, que vale 9 millones de euros.

, en sexto lugar, del Toluca, que vale 9 millones de euros. Germán Berterame , de Argentina, que juega para el Monterrey, está valuado en 8.5 millones de euros.

, de Argentina, que juega para el Monterrey, está valuado en 8.5 millones de euros. En octavo lugar, Álvaro Fidalgo , jugador del América, con un valor de 8.5 millones de euros.

, jugador del América, con un valor de 8.5 millones de euros. Alejandro Zendejas , noveno en la lista, juega para el Club América y está valuado en 8.5 millones de euros.

, noveno en la lista, juega para el Club América y está valuado en 8.5 millones de euros. Al final del Top 10 se posiciona Armando ‘Hormiga’ González, jugador de las Chivas, valuado en 7 millones de euros.

Una de las valuaciones más destacadas es la de Gilberto Mora, ya que se duplicó de cara al Torneo Clausura 2026, en relación con la cifra estimada durante el 2025.

El que más aumentó su valía fue Hormiga González, quien pasó de cotizar dos millones y medio de euros el año pasado a siete en este 2026.

Quién es Gilberto Mora, el mexicano más valioso de la Liga MX

El joven deportista Gilberto Mora se ha consolidado como una de las figuras más valiosas del futbol mexicano. Incrementó su valor en el mercado de futbolistas durante los últimos 12 meses gracias a su desempeño dentro de la Liga MX y de la Selección Nacional Mexicana.

Con 17 años, Gilberto Mora se consolida como uno de los tres jugadores más valiosos del futbol mexicano (Facebook/Xolos)

El futbolista cumplió 17 años el 14 de octubre de 2025, mismo año en el que fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana mayor, de acuerdo con ESPN.

El desempeño de Mora en el campo de juego llamó la atención del director técnico Javier Aguirre, aunque el deportista ganó peso internacional tras su participación en la Copa del Mundo Sub-20.

En solo un año, el joven originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, logró posicionarse como uno de los tres jugadores más valiosos del futbol mexicano.

Lo que hay que saber del Torneo Clausura 2026

De manera oficial se confirmó que la jornada 1 del torneo Clausura iniciará el próximo 9 de enero de 2026, de acuerdo con Claro Sports. Los partidos de inauguración serán:

Atlas vs. Puebla

Tijuana vs. América

Mazatlán vs. FC Juárez

El 10 de enero se enfrentarán:

Chivas vs. Pachuca

León vs. Cruz Azul

Santos vs. Necaxa

Monterrey vs. Toluca

Y el 11 de enero jugarán: