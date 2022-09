El “paso a paso” y el secreto con el que los maquilladores “revivieron” a Marilyn en Ana de Armas

No fue sencillo que Ana de Armas, de raíces cubanas, se convirtiera en el ícono rubio de la cultura estadounidense como Marilyn Monroe para Blonde, la película de Netflix. Incluso se necesitó una sesión fotográfica para analizar todo lo que los espectadores verían en este filme y comparar los aspectos ficticios con lo que realmente ocurrió en la historia. En todo esto se basó el equipo de peluquería y maquillaje para que la actriz pudiera interpretar este papel sin perderse a sí misma.

La sesión fotográfica se hizo antes de empezar a grabar la película, porque tenían el reto de recrear diferentes momentos icónicos. Esto le dio la oportunidad a los artistas del maquillaje de saber qué utilizar y qué productos eran necesarios para las extenuantes jornadas tras la cámara.

El secreto detrás de la recreación de Marilyn Monroe

Ana de Armas da vida a Marilyn Monroe en la película dirigida por Andrew Dominik para Netflix Matt Kennedy - 02MK7210

Variety detalló el proceso paso a paso. Jaime Leigh McIntosh, el jefe del departamento de peluquería y la jefa del departamento de maquillaje, Tina Roesler Kerwin, se levantaban cada mañana y pasaban dos horas en la caracterización, mientras se concentraban hasta en el más mínimo detalle. La sesión de fotos les dio la oportunidad de probar los diferentes colores hasta encontrar el que funcionaba. Sin embargo, a pesar del arduo trabajo, todo se rigió con un eje como principal: “Encontrar a nuestra Marilyn en Ana y no poner el pelo y maquillaje de Marilyn en Ana. Definir a la nuestra y que sea lo mejor posible”.

Una gorra de silicona para el icónico cabello de la rubia

Una de las decisiones que el equipo tuvo que tomar comenzó con un gorro de silicona en lugar de una calva normal, esto porque De Armas tiene el cabello oscuro y lo tenían que ocultar. Se fabricaron tres piezas a la medida, para que ella pudiera soportar el riguroso calendario de rodaje durante las nueve semanas. El medio citado añadió que juntos crearon más de 100 looks, pero para el corte final solo había 50 o 60.

Los lentes de contacto

Ana de Armas es una actriz que atrae la mirada hacia sus ojos, casi de una forma magnética, ya que sobresalen por su tamaño. Sin embargo, debido a que interpretaba un papel con rasgos físicos muy definidos, tuvieron que perfeccionar las formas y el color, así que llevó lentes azules y pestañas postizas en la esquina de sus párpados.

¿Cómo hicieron la icónica escena en la rejilla de ventilación?

Ana de Armas como Marilyn Monroe 2022 © Netflix

Esta es una de las escenas más emblemáticas, cuando el personaje de Monroe pasa por encima de una rejilla del metro y el aire levanta su vestido. Jaime tuvo que preparar el cabello como lo hacían para otras escenas, mientras que Tina se encargaba de matizar el tono de la piel y le ponía las pestañas. La peluca, según dijeron los artistas, siempre era el último paso.

“Su pelo es más corto en esa película y el que tenía no era lo suficientemente corto, así que tuve que rizarlo un poco más y sujetarlo con horquillas para engañar la forma (...) No coincide, pero es lo más parecido que pude conseguir con lo que tenía para trabajar y seguir teniendo algo de movimiento”, reconoció Jaime.

Ana de Armas como Marilyn Monroe Matt Kennedy - 02MK8510

Como el filme se rodó tanto en blanco y negro como a color, también tuvieron que jugar con este elemento y probaron diferentes matices. “Tenía un arsenal en el que algunos eran solo en blanco y negro, y otros solo en color, y unos pocos en el medio en los que podíamos traducir a ambos”, detalló Leigh McIntosh.

Al recrear Diamonds Are a Girl’s Best Friend de Gentlemen Prefer Blondes, Kerwin usó una mezcla de fucsia con rojo para los labios, porque quería que se vieran más intensos. Ya con el producto final en las pantallas, coinciden en que lo que no se ve también cuenta y que había una larga lista de recreaciones que tuvieron que hacer rápidamente.