Última encuestas sobre las elecciones 2026 de medio término en EE.UU.: quién tiene la ventaja

De cara a las elecciones de medio término 2026 en Estados Unidos, se realizaron encuestas para evaluar la preferencia de los votantes entre demócratas y republicanos. Además, los sondeos también midieron otras cuestiones relacionadas con la aprobación del presidente Donald Trump y su gestión en diversos temas.

Los demócratas tienen ventaja en las encuestas más recientes sobre las elecciones de EE.UU.

De acuerdo con una recopilación que realizó The New York Times, el espacio opositor lleva la delantera en los sondeos más recientes que se llevaron a cabo.

Las encuestas más recientes de cara a las elecciones intermedias de Estados Unidos favorecen a los demócratas TIMOTHY A. CLARY / AFP - AFP�

La encuesta más reciente, elaborada por YouGov y The Economist, se realizó entre el 2 y el 5 de enero y contó con la participación de 1551 ciudadanos estadounidenses.

Aunque midió distintos temas, se hizo una pregunta concreta sobre los comicios: “Si las elecciones para el Congreso de EE.UU. se realizaran hoy, ¿a quién votarías en tu distrito?". Los porcentajes fueron:

39% para el Partido Demócrata .

para el . 32% para el Partido Republicano.

El resto de los encuestados se dividieron entre las opciones de otros candidatos, personas que aún no están seguras y quienes ya adelantaron que no tienen la intención de votar.

En esa misma línea, el presidente Trump tuvo un 56% de desaprobación en el sondeo y el 58% de los consultados consideró que el país norteamericano no va en la dirección correcta.

El presidente Donald Trump tuvo un alto nivel de desaprobación en la encuesta más reciente Evan Vucci - AP

Los temas que generaron mayores críticas fueron el manejo de la inflación y las acciones con respecto al caso Jeffrey Epstein.

Por otro lado, la segunda encuesta más reciente fue el rastreo semanal de Morning Consult, que cubrió del 29 de diciembre al 4 de enero. Allí, el sondeo mostró una ventaja de dos puntos para la oposición: 44% para los demócratas y 42% para los republicanos.

El Partido Demócrata domina en todas las encuestas más recientes sobre las elecciones

La recopilación del medio exhibe que la fuerza de Trump corre por detrás en todos los sondeos más recientes. Algunos de ellos fueron:

The Bullfinch Group : Partido Demócrata 44%, Partido Republicano 33%.

: Partido Demócrata 44%, Partido Republicano 33%. Big Data Poll : Partido Demócrata 48%, Partido Republicano 44%.

: Partido Demócrata 48%, Partido Republicano 44%. McLaughlin & Associates : Partido Demócrata 46%, Partido Republicano 45%.

: Partido Demócrata 46%, Partido Republicano 45%. AtlasIntel : Partido Demócrata 54%, Partido Republicano 38%.

: Partido Demócrata 54%, Partido Republicano 38%. Fabrizio Ward : Partido Demócrata 45%, Partido Republicano 38%.

: Partido Demócrata 45%, Partido Republicano 38%. Quantus Insight : Partido Demócrata 43%, Partido Republicano 41%.

: Partido Demócrata 43%, Partido Republicano 41%. Quinnipiac University : Partido Demócrata 47%, Partido Republicano 43%.

: Partido Demócrata 47%, Partido Republicano 43%. Echelon Insights: Partido Demócrata 48%, Partido Republicano 45%.

Las elecciones intermedias de 2026 definirán la composición del Congreso de Estados Unidos MANDEL NGAN� - AFP�

Cuándo son y qué se vota en las elecciones intermedias 2026 de EE.UU.

Los votantes deberán ir a las urnas el 3 de noviembre para expresarse. Según Ballotpedia, se elegirán legisladores para 435 distritos en la Cámara de Representantes y 33 asientos en el Senado.

Actualmente, los republicanos tienen el control de ambas cámaras, con una ventaja de 53 a 45 en el Senado y de 219 a 213 en la Cámara de Representantes. A pesar de los números formales, dos senadores independientes suelen votar en el mismo sentido que los demócratas, por lo que en la práctica la distribución de la Cámara alta es 53-47.

Las distribuciones quedaron de esa manera como resultado de los últimos comicios, que se llevaron a cabo en el 2024.