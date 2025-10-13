El pronóstico de María Elvira Salazar contra Nicolás Maduro en Venezuela: “Sabe que tiene los días contados”

La congresista republicana María Elvira Salazar lanzó un contundente pronóstico sobre el futuro de Nicolás Maduro, en un contexto internacional marcado por la distinción del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Con un tono desafiante, aseguró que el presidente de Venezuela “sabe que sus días están contados” y calificó a Donald Trump como “el gran exterminador” del socialismo en la región.

Qué dijo María Elvira Salazar sobre el futuro de Nicolás Maduro en Venezuela

El pasado 10 de octubre, la representante republicana por el distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar, publicó un mensaje en la red social X (ex Twitter) en el que ratificó su postura firme frente al gobierno venezolano.

María Elvira Salazar apuntó contra Maduro en redes sociales X @MaElviraSalazar

“Maduro está asustado porque sabe que sus días están contados. Y como le dije a Politico: ‘Las cucarachas nunca quieren morir, y el gran exterminador llamado Donald Trump está afuera con una botella muy gruesa’”, escribió la legisladora.

Su comentario se sumó a una jornada en la que Venezuela volvió al centro del debate político, luego de que la líder opositora María Corina Machado obtuviera el Nobel de la Paz. La decisión del comité noruego fue celebrada por sectores republicanos y también por María Elvira Salazar, quien la consideró “muy importante para los venezolanos”.

La reacción de María Elvira Salazar tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El reconocimiento a Machado, quien dedicó su premio “al pueblo que sufre en Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo”, según informó Politico, provocó una ola de reacciones en Estados Unidos.

María Elvira Salazar celebró el Nobel de Machado Captura de video/X/@RepMariaSalazar

Desde la Casa Blanca, el director de comunicaciones Steven Cheung criticó al comité noruego y afirmó que “el Nobel demostró que pone la política por encima de la paz”. En paralelo, varios aliados de Trump acusaron al jurado de actuar con parcialidad, de acuerdo con lo reportado por el medio citado.

En medio de ese clima de tensión, María Elvira Salazar fue una de las primeras figuras republicanas en reaccionar. “Mi teléfono no para de sonar”, aseguró la congresista desde Miami al periodista Greg Svirnovskiy de Politico Playbook. Para ella, el galardón significó no solo una reivindicación de la lucha opositora, sino también una señal de respaldo al presidente Trump y a la política de presión contra Maduro.

La legisladora subrayó que la dirigente opositora venezolana “es intocable, no solo por el Nobel, sino porque representa a los venezolanos como el George Washington de esta era”.

Quién es María Elvira Salazar

Nacida el 1° de noviembre de 1961 en La Pequeña Habana de Miami, María Elvira Salazar es hija de inmigrantes cubanos que escaparon del régimen de Fidel Castro. Su historia familiar moldeó su visión política y su rechazo a los gobiernos autoritarios de izquierda.

La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar tiene ascendencia cubana Facebook/Rep. María Elvira Salazar

Antes de ingresar a la política, desarrolló una reconocida carrera como periodista en medios como Univisión y CNN en Español, donde entrevistó a líderes internacionales y cubrió conflictos armados en América Latina.

Se graduó en Comunicación en la Universidad de Miami y realizó estudios en la Universidad de Harvard. Durante más de dos décadas, trabajó como reportera y conductora de televisión, en especial en temas políticos y de derechos humanos.

En 2020, ganó su banca en la Cámara de Representantes de EE.UU. por el distrito 27 de Florida, tras vencer a la demócrata Donna Shalala. Desde su llegada al Congreso, impulsó proyectos bipartidistas para regularizar el estatus de ciertos grupos de inmigrantes, especialmente venezolanos y cubanos.