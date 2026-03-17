El pronóstico que alarma a Venezuela: quién gana la final del Clásico Mundial 2026, según Claude

Venezuela y Estados Unidos se enfrentan este martes a las 8:00 p.m. (hora del Este) en el loanDepot Park de Miami por el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La Vinotinto llega a su primera final histórica del torneo tras eliminar a Japón en cuartos y a Italia en semis. Estados Unidos busca su segundo título tras dominar el torneo con marca de 5-1. Según la IA Claude, hay un favorito, pero el margen es más estrecho de lo que indican los papeles.

El pronóstico de Claude para la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

“Mi proyección: Estados Unidos gana la final, en un partido de resultado ajustado, posiblemente 4-3 o 5-3″, afirmó Claude en su análisis.

“El bullpen norteamericano, con Miller, Bednar y Whitlock, es el mejor arsenal disponible en esta final. Si McLean aguanta tres o cuatro innings sin descontrol, el tridente de relevistas puede cerrar el partido, agregó.

“Venezuela tiene el camino marcado: elevar el conteo de lanzamientos de McLean, sacarle en el cuarto inning y atacar al bullpen intermedio estadounidense antes de que DeRosa libere su artillería final. Si Arráez y Acuña conectan temprano, la historia de la Vinotinto puede cambiar para siempre”.

“Es el partido más equilibrado del torneo. Y puede ser también el más memorable”, cerró.

Cómo llega Venezuela a la final del Clásico Mundial 2026

La Vinotinto no está aquí de casualidad. Derrotó a Japón 8-5 en un resultado que sacudió al torneo, y luego superó a Italia 4-2 remontando en el séptimo inning.

Venezuela vs. Estados Unidos, la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 hoy en Miami WBC y MLB

La ofensiva venezolana es su mayor fortaleza. Luis Arráez batea .348 con OPS de 1.168 y 10 impulsadas en el torneo. Maikel García lidera el equipo en promedio con .435. Ronald Acuña Jr. anotó 10 carreras en el torneo y aporta velocidad y disciplina al plato con seis boletos.

En pitcheo, Venezuela acumula ERA de 3.00 en seis partidos, con relevistas que no han dado carreras: Andrés Machado (5.0 IP, 0 ER), Daniel Palencia (4.0 IP, 0 ER) y Albert Zerpa (4.2 IP, 0 ER, 7 ponches).

Cómo llega Estados Unidos a la final del CMB 2026

El equipo de Mark DeRosa tiene la misma marca (5-1) y el mismo ERA colectivo (3.00) que Venezuela, pero con más ponches: 76 en 54 innings, contra 57 de la Vinotinto.

En el lineup, Kyle Schwarber lidera con OPS de 1.000 y seis anotaciones. Roman Anthony, de 21 años, batea .318 con dos jonrones y fue el primer jugador de esa edad en batear un cuadrangular en semis o final del Clásico. Aaron Judge aporta consistencia con OPS de .979.

Gunnar Henderson, de Estados Unidos, celebra haciendo un gesto a sus compañeros después de batear un cuadrangular durante la cuarta entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial ante República Dominicana, el domingo 15 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

El bullpen es su activo más peligroso. Mason Miller lanzó a 102.4 mph en este torneo, el lanzamiento más veloz registrado en los últimos dos Clásicos. David Bednar tiene ERA de 0.00 con ocho ponches en cuatro innings. Garrett Whitlock tampoco ha permitido carreras.

Análisis del duelo de abridores: Eduardo Rodríguez vs. Nolan McLean

Eduardo Rodríguez enfrentó dificultades en su única apertura del torneo: 2.2 innings y 3 carreras limpias en 10.13 ERA.

Sin embargo, el zurdo venezolano lleva dos años sólidos en Arizona con 157.2 innings lanzados en 2025 y dominio real contra bateadores derechos. Su mentor e ídolo de infancia, Johan Santana, es el mentor de pitcheo de la Vinotinto.

El venezolano Ronald Acuña Jr. (21) celebra tras anotar durante la séptima entrada de un partido de semifinales del Clásico Mundial de Béisbol contra Italia Lynne Sladky� - AP�

McLean debutó en Grandes Ligas en agosto de 2025 y fue brillante: 5-1 con ERA de 2.06 en ocho aperturas. En el Clásico, también tuvo una apertura irregular (3.0 IP, 3 ER). Ambos abridores llegaron al torneo con impulso positivo; ambos tuvieron problemas en sus salidas previas.

El límite de lanzamientos en la ronda final es 95. Ninguno de los dos tiene garantizada la capacidad de llegar al sexto inning.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.