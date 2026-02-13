El proyecto de ley HB 32 por el que multarían a conductores en EE.UU. que no sepan hablar inglés

En el estado de Wyoming, un proyecto de ley que otorgaría a los agentes locales la autoridad para multar a conductores que no sepan hablar inglés fue aprobado el martes por unanimidad. Para manejar un camión comercial en el estado, las personas deberían aprobar un examen federal que incluye pruebas de habilidades para comunicarse y comprender las señalizaciones de tránsito. Además, se les prohibiría conducir hasta que demuestren su competencia en el idioma.

En EE.UU.: el proyecto de ley que multaría a conductores que no sepan hablar inglés

El proyecto HB 32 recibió una abrumadora aprobación el martes del comité de la Cámara de Representantes, pero aún debe atravesar una nueva votación. En caso de aprobarse, encargaría a los agentes de la policía la aplicación de un examen federal de dominio del idioma para conductores de camiones comerciales.

Los conductores de camiones ya no podrán circular por las calles de Wyoming, en EE.UU., si no tienen suficiente conocimiento del inglés Freepik

La prueba exige que los camioneros puedan leer y hablar inglés en un nivel suficiente para:

Conversar con el público en general.

Comprender las señales de tránsito.

Responder a las consultas oficiales.

Realizar anotaciones en los registros.

Los infractores primerizos recibirían una multa de 1000 dólares y se les prohibiría conducir comercialmente hasta que demuestren competencia en el idioma, informó el Cowboy State Daily.

Si la persona conduce mientras rige el período de prohibición, queda sujeta a un delito menor punible con hasta 90 días de cárcel y otra sanción de US$1000.

El proyecto de ley y el contexto en Wyoming

Desde abril del año pasado rige una norma a nivel federal introducida por el presidente Donald Trump que exige que los conductores de vehículos comerciales puedan leer y hablar inglés lo suficiente para entender señales, comunicarse con el público y con las autoridades, y responder a preguntas de oficiales.

Los registros judiciales citados por el Cowboy State Daily indican que desde ese momento los inspectores de la Patrulla de Carreteras de Wyoming, con certificación federal, registraron 775 infracciones a la norma de dominio del inglés. Del total, 19 conductores fueron arrestados por reincidencia.

Los camioneros que infrinjan la norma del inglés recibirían una multa de US$1000 en primera instancia Freepik

En caso de aprobarse la propuesta en Wyoming, expandiría e intensificaría la aplicación de la ley. Esto se debe a que otorgaría a los agentes del sheriff y a los oficiales de policía la autoridad para hacer cumplir la norma junto con los funcionarios certificados a nivel federal.

Un informe publicado en 2024 por la Asociación Nacional de Propietarios de Paradas de Camiones (NATSO, por sus siglas en inglés), con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), indicó que los inmigrantes representaban entonces aproximadamente el 18% de los conductores empleados en EE.UU.

Además, el número de camioneros nacidos en el extranjero aumentó a más del doble en las últimas décadas y superó los 720 mil en 2021.

Debate entre legisladores por el proyecto de ley por el que multarían a conductores por no saber inglés

Durante la reunión el martes en el Capitolio estatal, el representante Lloyd Larsen, republicano de Lander, expresó su apoyo a la ley, pero manifestó su preocupación debido a que castiga a los conductores y no a las empresas.

El proyecto de ley que obligaría a los camioneros a cumplir con el requisito del inglés debe enfrentar una nueva votación Freepik

“No le hacemos nada al proveedor; en realidad, a los malos actores que usted señala en una industria tan respetada”, expresó Larsen durante una conversación con Kevin Hawley, presidente de la Asociación de Camioneros de Wyoming. “Sigo pensando que esa es la brecha en general”, sostuvo.

Por su parte, Hawley indicó que la norma ya se aplica, pero reparó en que muchas entidades “han estado emitiendo licencias CDL de manera incorrecta”.

Tras la aprobación del comité, la propuesta ahora debe enfrentar una nueva votación en la Cámara de Representantes. Si avanza y llega a la investigación del comité en el Senado estatal, el público tendrá la oportunidad de pronunciarse al respecto.