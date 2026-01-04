El pueblo de Carolina del Sur en el que se puede visitar casas coloniales en un carruaje tirado por caballos

En Carolina del Sur se encuentra uno de los mejores lugares para visitar durante 2026 en Estados Unidos. Es un pueblo turístico que cuenta con recorridos en carruajes tirados por caballos, casas antiguas, gran variedad de comida sureña, y otras actividades para los amantes del aire libre y las regiones costeras.

El pueblo de Carolina del Sur con carruajes y casas coloniales

Charleston fue nombrado como uno de los mejores lugares de EE.UU. para visitar durante enero de 2026, según Hotel Gift, ya que es una temporada de poca afluencia turística, en comparación con la primavera o el verano.

Charleston es un pueblo costero rico en cultura y en gastronomía (discoversouthcarolina.com)

El pueblo promete unas vacaciones invernales cálidas por ser una región costera, sus días son frescos y agradables, además de que uno de sus principales atractivos son los paseos en carruajes tirados por caballos.

Estos recorren el Centro Histórico de la ciudad y son una de las paradas obligatorias antes de sumergirse completamente en los demás atractivos, según Visit The USA.

Las impresionantes casas coloniales tienen una arquitectura que se remonta a antes de la Guerra Civil, aunque esta vista se mezcla con los galardonados restaurantes de la mejor cocina sureña, así como con mercados al aire libre con ventas de artesanías y comida tradicional.

Asimismo, Charleston tiene un evento culinario con promociones en restaurantes locales y en comida de mar del 8 al 18 de enero. Y también permite visitar las playas cercanas como Folly Beach y Sullivan’s Island, que se mantienen tranquilas a principios de año.

Curiosidades de Charleston para conocer su historia

Esta ciudad costera de Carolina del Sur es histórica y, además de su arquitectura colonial, también posee una rica cultura, vistas al mar, y un ambiente de hospitalidad para los extranjeros, de acuerdo con World City Trail.

El Centro Histórico de Charleston se puede recorrer en alguno de los tours de carruajes tirados por caballos (hellotickets.com)

Algunos de los datos curiosos que alberga son:

Charleston también es llamada La Ciudad Santa , debido al gran número de instituciones religiosas que posee.

también es llamada , debido al gran número de instituciones religiosas que posee. El primer zoológico de Estados Unidos se inauguró en este pueblo.

Algunos de los platillos sureños estadounidenses más tradicionales y populares, como la sopa de cangrejo o las gambas con sémola, se originaron en esta ciudad.

Charleston alberga al roble más grande del mundo , que ha sido nombrado como Ángel.

alberga , que ha sido nombrado como Ángel. Es el pueblo con la iglesia de manera más antigua de todo el país norteamericano, se trata de Iglesia Episcopal de San Felipe.

Ha sido escenario de rodajes de películas famosas, una de ellas The Notebook (Diario de una pasión) , con Ryan Gosling y Rachel McAdams.

, con Ryan Gosling y Rachel McAdams. Existe una leyenda que indica la visita del pirata Barba Negra, quien supuestamente enterró un tesoro en esta ciudad.

La ciudad fue fundada en 1670 por colonos ingleses y bautizada Charles Town en honor del rey Carlos II.

Otros pueblos costeros de Carolina del Sur

Existen muchos pueblos en la región costera de esta entidad estadounidense, algunos más turísticos que otros, pero todos con un ambiente encantador y diversas atracciones según los intereses de sus visitantes, de acuerdo con Discover South Carolina.

Georgetown es uno de los pueblos a visitar si se busca un destino costero en Carolina del Sur (discoversouthcarolina.com)

Algunos de los más populares son:

Isle of Palms

Está a solo 12 millas (19 kilómetros) de Charleston, y es una isla barrera que ha servido como destino de vacaciones desde finales del siglo XIX. Cuenta con hermosos arroyos y pantanos. Ideal para los amantes de la pesca o para quienes desean practicar golf.

Folly Beach

Una playa cercana a Charleston de ambiente tranquilo y moderno, con espacios de diversión para toda la familia. Su extensión es de 12 millas cuadradas (31 kilómetros cuadrados) y tiene áreas vírgenes.

Georgetown

Un pueblo fundado en 1729 con una rica cultura e historia. También destaca por sus restaurantes galardonados, parques frente al mar y vistas increíbles frente a la bahía.