El ranking en el que Estados Unidos pierde cada vez más lugar y preocupa a sus ciudadanos

Los resultados de un nuevo estudio dejan entrever que la prosperidad de naciones como Reino Unido y Estados Unidos no se refleja necesariamente en mejorar la esperanza de vida de sus habitantes, como sí sucede en otras regiones. De esta forma, ambos países ocupan un lugar entre las peores posiciones dentro de los países desarrollados.

Durante gran parte de la segunda mitad del siglo pasado, Estados Unidos se ubicaba entre los mejores 20 países de más de 200 que la Organización de Naciones Unidas (ONU) contempla en sus registros. Sin embargo, a partir de 1990 sus posiciones se empezaron a desplomar año a año, para llegar al lugar 60 en la última actualización de la base de datos disponible en línea.

Actualmente, un estadounidense promedio puede esperar vivir hasta los 79,74 años. Aunque esto representa el mejor dato de esperanza de vida para el país desde que la ONU comenzó los registros en 1950, otras naciones que forman parte del llamado Grupo de los Siete (G7), como Japón, Italia y Francia, mantienen expectativas superiores a los 83.

Los cambios en la esperanza de vida entre los países de G7 de 1950 a 2020 UN data / Journal of the Royal Society of Medicine

“¿Qué ha fallado?”, se preguntan los investigadores Lucinda Hiam, Danny Dorling y Martin McKee al publicar su estudio, titulado Falling down the global ranks: life expectancy in the UK, 1952–2021. “Resulta preocupante que, en algún momento, los países puedan entrar en una espiral descendente, en la que el empeoramiento de la salud alimente el declive económico y viceversa”, explican los académicos de la Universidad de Oxford y la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

“La crisis en la esperanza de la vida significa que ‘seguir como hasta ahora’ ya no es una opción”, exponen en el informe enfocado en Reino Unido y en el que hacen un llamado a los políticos a tomar decisiones correctas: “Los datos que presentamos deberían hacerlos reflexionar”.

Las razones de que Estados Unidos no avance tanto como otras potencias en el rango de la esperanza de vida podrían deberse al hecho de que, pese al alto costo en servicios de salud, es el único país que no garantiza atención médica gratuita universal a sus ciudadanos, según se expone en un estudio realizado por el grupo de expertos de The Commonwealth Fund.

Estados Unidos fue de los países donde la pandemia redujo la esperanza de vida Jack Finnigan / Unsplash

El efecto de la pandemia sobre la vida de los estadounidenses también puede ser un factor a considerar. Según un artículo de la periodista especializada en salud Bridget M. Kuehn, Rusia, Estados Unidos y Bulgaria registraron las mayores bajas en la esperanza de vida entre enero de 2020 y diciembre de 2021.

De acuerdo con los datos reportados por la ONU, en 2023, la esperanza de vida promedio a nivel mundial es de 73,3 años, lo que representa un aumento de más de 15 años en las últimas cinco décadas. En ese mismo período de tiempo, Estados Unidos solamente mejoró en poco más de ocho años la expectativa de sus habitantes.

Los 20 países o territorios con mayor esperanza de vida en 2023 a nivel mundial son:

Mónaco: 87,01

China: 85,82

Japón: 84,94

Liechtenstein: 84,7743

Suiza: 84,3788

Singapur: 84,2651

Italia: 84,2034

República de Corea: 84,1403

España: 84,0528

Malta: 83,8469

Australia: 83,725

Andorra: 83,7082

Polinesia Francesa: 83,6952

Suecia: 83,6534

San Marino: 83,5791

Noruega: 83,5461

Martinica: 83,4493

Israel: 83,3861

Francia: 83,3522

Guadalupe: 83.3349

Con mejores resultados que Estados Unidos, que ocupa el lugar 60 de la tabla de 237 países, están otras naciones del continente, como Puerto Rico (#57), Costa Rica (#55), Chile (#48), Bermudas (#42) y Canadá (#24).

