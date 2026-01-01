El ritual con hojas de laurel para hacer el 1° de enero y atraer el dinero en 2026

Para recibir el 2026 con una mentalidad de abundancia, el ritual de las hojas de laurel se posiciona como una de las tradiciones esotéricas más poderosas y sencillas. Desde la antigüedad, esta planta se considera como un símbolo de victoria, protección y prosperidad, y no solo limpia las energías estancadas de tu hogar, sino que actúa como un imán para atraer dinero, estabilidad financiera y éxito en nuevos proyectos.

Cómo es el ritual con laurel para atraer el dinero en 2026

Existen varias formas de activar el laurel para atraer dinero, pero la más efectiva para el inicio de año son las siguientes, según Marie Claire.

Las hojas del laurel se usan en el Feng Shui para atraer la abundancia (Archivo) (Fuente: Pexels)

Elementos

Hojas de laurel

Canela

Un plumón negro

Perfume favorito

Un bowl

Una vela verde

Procedimiento

Laurel y perfume

Lo primero que se debe hacer para atraer dinero rápido es tomar una hoja de laurel y escribir el nombre y la cantidad necesaria (una cifra razonable que no supere los US$10 mil). A continuación, rocía la hoja con perfume y repetir la siguiente frase:

“Mi abundancia crece día con día. La abundancia llega a mí. Merezco tener dinero y ser feliz económicamente”.

Luego, se quema la hoja de laurel con fuego y deja que el viento se lleve las cenizas para transformar la intención en energía pura. Este ritual se puede hacer cada vez que se necesite dinero. El secreto para que salga bien es que la hoja de laurel esté seca.

Las hojas secas de laurel son perfectas para atraer la prosperidad y el dinero, pero si se potencian con otros ingredientes como la canela, su efecto es mayor (Archivo) Unsplash

Laurel y vela verde

Otra forma poderosa de manifestar dinero es realizar la quema de laurel con una vela verde, que representa la vida y el dinero en crecimiento. Se debe preparar un bowl o cuenco y encender la vela. A continuación, hay que pedir con fuerza lo que se quiere recibir mientras se queman las hojas (añadir fecha y monto para que el universo lo puede ejecutar), consignó Marie Claire.

Cuando queden las cenizas, se devuelven a la naturaleza para que la tierra actúe como receptor de la fortuna.

Canela y laurel en la billetera

Con este paso, se aseguran de que las energías de la fortuna nunca falten. Para ello, se deben combinar canela y laurel. El procedimiento es sencillo, se toman las hojas de laurel secas y se cubren con canela en polvo, para sellar la intención de atraer dinero rápido.

Luego, se colocan en una bolsa pequeña o solas dentro de la billetera para mantener la vibración en sintonía con el éxito, detalló El Espectador.

Laurel bajo la almohada

Finalmente, se puede utilizar el laurel a la hora de dormir. Este ingrediente no solo atrae éxito, sino que limpia las tensiones acumuladas con colegas o miedos personales.

Para ello, se debe poner en la intención cuatro hojas de laurel con pensamientos positivos. Luego, se deben colocar bajo la almohada durante 30 días. De esta manera, la planta actuará como un escudo protector y transformará la inseguridad en confianza para conquistar el 2026.

El laurel además de atraer la abundancia actúa como un escudo protector de las malas energías (Archivo) Freepik

Cuál es el significado del laurel en el Feng Shui

Bajo los principios del Feng Shui, el laurel se erige como un poderoso equilibrador de fuerzas naturales. Posee una frecuencia vibratoria única que eleva la energía y actúa como un escudo protector y catalizador de buenas noticias, detalló Architectural Digest.

Incorporar su esencia es una invitación directa a la paz y la abundancia. El laurel se asocia con la victoria, el éxito y la sabiduría desde tiempos antiguos. En la antigua Grecia y Roma, se utilizaba para coronar a los vencedores y sabios, lo que representa el triunfo sobre las dificultades.

Además de sus beneficios para atraer la buena fortuna, esta planta ofrece limpieza energética y protección, mejora estado de ánimo y reduce del estrés, además de ser un potenciador para la creatividad y la concentración.