El ritual de la mandarina para el 21 de diciembre: cómo aprovechar el solsticio de invierno para atraer dinero en 2026
Esta fruta cítrica, símbolo de riqueza y optimismo, ayuda a manifestar los deseos y atraer un ciclo de suerte ininterrumpida, según el Feng Shui
- 4 minutos de lectura'
Fin de año representa un cierre de ciclos y cambios profundos. Para afrontarlo con optimismo, es común realizar diferentes rituales específicos en esta época. Durante el solsticio de invierno se suele practicar un rito con mandarinas, que promete ayudar a atraer prosperidad y buenas energías para el año que comienza.
Cómo usar las mandarinas para la fortuna en el solsticio de invierno
Las mandarinas se usan en varios rituales, y simbolizan prosperidad, buena suerte y abundancia, según el Feng Shui. Se deben realizar en el solsticio de invierno, que este año será el 21 de diciembre.
Para este ritual se necesitan los siguientes elementos:
- Tres velas: una azul, una roja y otra amarilla
- Mandarinas
- Incienso
- Lápiz y papel
Paso a paso para hacer el ritual:
Lo primero que debe hacerse es colocar las velas en forma de estrella o triángulo. El color de estas velas simboliza la paz, el amor y la alegría. A continuación, deben encenderse en el sentido de las agujas del reloj, consignó Ámbito.
Se debe repetir el proceso con inciensos para perfumar la casa y generar una atmósfera de calma. Lo siguiente será colocar una esencia de mandarina o algunas mandarinas naturales cerca, y luego es necesario abrir las puertas y ventanas del hogar.
Lo próximo es recitar la siguiente oración:
“Amadísimo Espíritu de la Navidad, sé nuevamente bienvenido en esta casa. Que tus dones de fe, caridad, esperanza y agradecimiento residan por siempre en nuestros corazones. Gracias por todos los dones y bendiciones que nos has entregado durante el año. Te agradecemos por lo que nos concederás para el próximo, por obra y gracia del amado padre y madre, creador de todo lo que es. Que así sea, que así sea, que así sea; siempre es. Amén”, detalló Somos News.
Finalmente, se debe tomar una hoja de papel y un lápiz para enlistar 21 deseos para 2026.
Rituales que se pueden practicar con mandarinas
Otras de las prácticas que se pueden emplear con esta fruta es el Ritual del espíritu de la Navidad. Este permite atraer amor, armonía, paz, abundancia y alegría, según 2001 Online.
Materiales:
- Mandarinas
- Sal marina
- Esencia de mandarina
- Flores (una blanca, una amarilla y una naranja)
- Velas
- Incienso de mandarina o mandarinas
- Lápiz y papel
Paso a paso:
- Durante el solsticio de invierno, y en los días 20 y 22 de diciembre, a la 1.30 hs, es necesario prender un incienso. El día 21 se deben hervir mandarinas o colocar en un recipiente la esencia junto con las tres flores en el centro y la sal marina.
- Lo siguiente será escribir los deseos, leerlos en voz alta y quemar la hoja en la llama de las velas.
- Los rituales del solsticio de invierno se realizan para celebrar el renacimiento simbólico del Sol y el retorno de la luz después del día más corto y la noche más larga del año. Marcan un punto de inflexión en el ciclo natural, y ofrecen esperanza y la promesa de renovación en medio de los meses más oscuros y fríos.
Qué es y cuándo ocurre el solsticio de invierno en EE.UU.
El solsticio de invierno ocurre cuando, por la inclinación del eje terrestre, un hemisferio queda más orientado en dirección opuesta al Sol. Por eso se reducen al mínimo las horas de luz.
Este evento marca el día más corto y la noche más larga del año, y da inicio a la estación invernal. En 2025, en el hemisferio norte, será el 21 de diciembre
