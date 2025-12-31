El ritual del billete en el zapato que se hace en Año Nuevo para atraer dinero en 2026

El ritual del billete en el zapato es uno de los más populares para realizar durante Año Nuevo y atraer la abundancia financiera. Además, se reveló que puede ser combinado con otra popular tradición para así magnificar su poder de atracción y conseguir todos los propósitos planteados para 2026.

Paso a paso del ritual del billete en el zapato para atraer dinero

Para poder llevar a cabo este ritual se debe esperar a la noche del 31 de diciembre y contar con elementos como un billete de cualquier denominación, uvas y un par de zapatos, según Milenio.

Colocar un billete en el zapato es un ritual de Año Nuevo que atrae abundancia financiera y abre caminos hacia el éxito (ARCHIVO)

Aunque existen diversas variaciones, todas resultan efectivas de acuerdo con quienes las han practicado. La primera de ellas consiste en colocar el papel moneda dentro del zapato derecho de la persona, poco antes de que el reloj marque las 00.00 hs, mientras se visualiza la abundancia financiera para el próximo año.

Ya entrado el Año Nuevo, la primera pisada deberá realizarse con el pie derecho, para así atraer la abundancia. También se puede complementar con las 12 uvas que se comen a media noche y se visualiza prosperidad económica y la llegada de bienes materiales.

Este ritual está relacionado con el Feng Shui y con otras creencias populares enfocadas en atraer energías positivas y abrir caminos hacia la abundancia, según Azteca UNO.

El billete debe ir dentro de la suela del zapato izquierdo o derecho (Archivo)

El billete debe colocarse al interior de la suela del zapato y simboliza que la persona caminará hacia la riqueza. Algunas personas pueden colocarlo en el zapato izquierdo, por ser el lado del corazón y asociarse más con el flujo de energías y la protección personal.

Ritual para el dinero, salud y amor en Año Nuevo

El Año Nuevo es considerado un momento de reflexión y renovación, y los rituales que buscan la atracción de lo positivo son una tradición. Algunos de los más populares para la salud, el dinero y el amor, son:

Bajo la mesa

En redes sociales se ha hecho viral el ritual de pasar la cena de Año Nuevo debajo de la mesa para encontrar el amor. Aunque los segundos clave son el paso de un ciclo hacia el otro, mientras se marca el último minuto del 2025 para dar entrada al 2026.

Lo ideal es acompañarlo también con las 12 uvas y realizar los deseos correspondientes. Se piensa que las personas solteras conseguirán pareja, y las que ya tienen una relación podrían afianzar sus lazos y contraer matrimonio.

Velas para la salud

Consiste en encender doce velas, cada una representará cada mes del año 2026 y los deseos de encontrar luz, paz, prosperidad, salud y buena fortuna durante el nuevo ciclo, según El Economista.

También elegir ropa interior de color verde ayudará a atraer esperanza, la de color blanco se asocia con la paz, la azul se relaciona con el equilibrio y la naranja con vitalidad.

La noche del 31 de diciembre se encienden 12 velas y se pide salud, paz y armonía para el hogar (Archivo) (Foto: FreeP¡CK)

Lentejas para la abundancia

Es uno de los rituales más populares y consiste en tomar un puñado de lentejas y lanzarlos hacia el cielo la noche del 31 de diciembre, mientras se pide dinero, abundancia, prosperidad, y la llegada de cosas materiales, según Excelsior.

Una vez terminado, se recogen todas las lentejas del piso y colocarlas dentro de un saco de tela que se llevará en el monedero, bolsa o cartera durante los próximos meses. Así conseguirán atraer prosperidad y equilibrio financiero, ya que estas legumbres son asociadas con las monedas, por su forma redonda y aplanada.

Todos los rituales que se realizan el 31 de diciembre están cargados de simbolismos y enfocados en la llegada de energías positivas o en la protección en contra de las malas vibras.