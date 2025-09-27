El truco para enviar dinero a Latinoamérica desde EE.UU. pagando menos comisiones que con las apps tradicionales

Millones de migrantes en Estados Unidos envían cada mes dinero a sus familiares en Latinoamérica. Todos ellos se verán fuertemente perjudicados por el impuesto a las remesas que comenzará a regir desde el 1° de enero de 2025, como parte del “gran y hermoso proyecto de ley” (One Big Beautiful Bill Act) de Donald Trump. Sin embargo, existe un truco para hacer transacciones con menos comisiones que con las apps tradicionales.

Cómo enviar dinero a México con menor comisión desde EE.UU.

Las plataformas fintech permiten que usuarios que no poseen una cuenta de ahorros en el banco accedan a servicios financieros. Su uso podría crecer aún más desde 2026 por parte de migrantes en EE.UU., dado que el tributo a las remesas solo afectará a quienes realicen envíos en efectivo. Esto incluye envíos presenciales en sucursales, giros postales, cheques de caja para el exterior o cualquier otro instrumento físico. En tanto, las transferencias digitales quedan exentas.

Las plataformas fintech presentan cotizaciones de dólares a pesos mexicanos en tiempo real Freepik

MoneyTransfers establece un plazo de una hora para la recepción de $18.202,51 pesos mexicanos si un usuario envía 1000 dólares a través de una transferencia bancaria en Wise, con un cambio implementado en US$1=18,43. En este caso, la tarifa añadida es de US$12,67 y, según la plataforma, representa un ahorro de US$318 con respecto a un banco típico.

Este tipo de herramientas tecnológicas como Wise, destinadas tanto a usuarios particulares como a empresas, ofrecen también préstamos, inversiones, cotizaciones y gestiones de pólizas de seguro vía online.

Este tipo de herramientas presentan plazos de envío de dinero entre varios minutos y 48 horas Freepik

Otras plataformas digitales para enviar remesas de EE.UU. a Latinoamérica

Las fintechs ofrecen variedades en las plataformas para realizar operaciones financieras. El sitio web mencionado mostró las cotizaciones y tarifas de otras opciones, como:

WorldRemit : por transferencia bancaria, el usuario abona una tarifa de US$1,99 por el envío de US$1000 y el receptor obtiene $17.939 pesos mexicanos (con una cotización de 17,97 MXN por US$1) en un plazo que puede ir desde algunos minutos a dos días.

: por transferencia bancaria, el usuario abona una tarifa de US$1,99 por el envío de US$1000 y el receptor obtiene $17.939 pesos mexicanos (con una cotización de 17,97 MXN por US$1) en un plazo que puede ir desde algunos minutos a dos días. OFX : el emisor no cuenta con tarifa adicional por la transacción bancaria de US$1000, por lo que con una cotización de US$1 a $18,31, el destinatario recibe $18.318 pesos mexicanos en un máximo de 24 horas.

: el emisor no cuenta con tarifa adicional por la transacción bancaria de US$1000, por lo que con una cotización de US$1 a $18,31, el destinatario recibe $18.318 pesos mexicanos en un máximo de 24 horas. Currency Fair: la operación puede comprender una duración de entre varios minutos y 24 horas. Con el envío de US$1000 y una conversión de $18,22 pesos mexicanos por US$1, el usuario recibe $18.152 pesos mexicanos tras la aplicación de la comisión de US$3,95 en esta plataforma.

Una persona puede enviar US$1000 a través de las aplicaciones desde Estados Unidos a México Freepik

Qué cargo se aplicará desde 2026 a las remesas de EE.UU. a Latinoamérica

El One Big Beautiful Bill Act promovido por Trump, aprobada el 4 de julio pasado, establece una carga tributaria del 1% a las transferencias internacionales realizadas en efectivo a partir del 31 de diciembre de 2025. Esta norma afecta a los envíos desde Estados Unidos por parte de alrededor de 40 millones de personas.

Por ejemplo, a una transacción de US$1000 en Western Union o Remitly se le deberá sumar el costo de servicio correspondiente a la plataforma y un impuesto de US$10.

La disposición de la ley establece que el gravamen no distingue por ciudadanía o estatus migratorio: aplica a individuos en general que envíen remesas alcanzadas por la definición legal.

Este cargo no se aplicará a los ciudadanos estadounidenses si realizan el envío mediante un proveedor autorizado que cuente con un acuerdo con el Departamento del Tesoro para verificar su estatus migratorio.