Elecciones: dónde voto por el nuevo alcalde de Nueva York 2025

Para los residentes habilitados para votar en las elecciones por la alcaldía de Nueva York, es fundamental saber dónde emitir su voto. Las autoridades electorales ponen a disposición de los ciudadanos diversas herramientas para facilitar esta búsqueda y que cada votante identifique su mesa y dirección exacta de su lugar de votación.

Cómo conseguir mi centro de votación en Nueva York

El proceso para hallar el centro electoral es, en general, intuitivo y está diseñado para ser accesible a todos los electores. Por tanto, se recomienda a los votantes utilizar las plataformas digitales oficiales provistas por la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York.

Los centros de votación van de acuerdo a la dirección de domicilio registrada por la persona

Estas herramientas cuentan con información básica del votante como su dirección domiciliaria completa. Estos datos se mezclan con el padrón electoral para mostrar el recinto y la mesa de votación correspondiente. Asimismo, pueden proporcionar detalles adicionales como el horario de apertura y cierre de las urnas, e incluso, en algunas ocasiones, información sobre la boleta electoral para que el votante pueda familiarizarse con los candidatos y propuestas antes de acudir a votar.

Recomendaciones previas a los comicios electorales

La posibilidad de verificar el centro de votación con antelación es un factor determinante para reducir las demoras y confusiones el día de los comicios. Ante esto, se aconseja a los votantes realizar esta consulta unos días antes de la fecha establecida para las elecciones. De esta manera, se pueden anticipar posibles traslados o ajustar agendas personales para asegurar la concurrencia a las urnas.

En caso de no contar con acceso a internet o preferir una consulta directa, la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York también suele ofrecer líneas telefónicas de atención al votante. A través de estos canales, personal capacitado puede asistir a los ciudadanos en la localización de su centro electoral, brindando la misma información que se encuentra disponible en línea.

Los documentos necesarios para votar

El martes 4 de noviembre, los electores ya registrados en el padrón electoral deberán acercarse a un centro de votación para emitir el sufragio. En ese caso, no es necesario que lleven ningún documento. Al arribar al lugar, las autoridades confirmarán la identidad de la persona solo con su firma.

Quienes sufragan por primera vez y aquellos que se registraron sin proveer un número de identificación válido deben mostrar algún tipo de identificación antes de votar

No obstante, hay dos casos en los que sí se debe mostrar una identificación: quienes sufragan por primera vez y aquellos que se registraron sin proveer un número de identificación válido.

Existen varias alternativas que la Junta Electoral considera como válidas para poder validar la identidad. Algunas pruebas que se pueden presentar son:

Documento de identidad vigente con foto.

Factura actual de servicios como electricidad o gas.

Extracto bancario reciente.

Cheque del gobierno o recibo de pago oficial.

Documento oficial con nombre y dirección emitido por una agencia estatal.

En caso de que la persona no presente los documentos el día de las elecciones, la persona no perderá su derecho. De acuerdo con el sitio web de la Junta Electoral, elector podrá votar con papeleta de declaración jurada, pero no mediante el escáner.

