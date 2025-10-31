Quién gana las elecciones en Nueva York, ¿Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas hoy viernes 31 de octubre

La encuesta más reciente de Emerson College Polling, en colaboración con PIX11 y The Hill, reveló que Zohran Mamdani logró una ventaja de 25 puntos sobre Andrew Cuomo en la contienda por la alcaldía de Nueva York. Según el estudio, realizado entre el 25 y el 27 de octubre de 2025, el legislador alcanzó un 50% de apoyo, seguido por el exgobernador con 25% y Sliwa con 21%, mientras que un 4% de los votantes se declaró indeciso.

Encuesta Emerson College: Mamdani 50% y Cuomo 25% GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los datos de la encuesta permitieron observar una distribución marcada por la edad. Entre los votantes menores de 50 años, el 69% respaldó a Mamdani. Entre los mayores de 50, 37% optó por el legislador, 31% apoyó a Cuomo y 28% se inclinó por Sliwa.