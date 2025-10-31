Quién gana las elecciones en Nueva York, ¿Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas hoy viernes 31 de octubre
Tres nuevos sondeos mostraron nuevamente una ventaja del candidato demócrata sobre el exgobernador y, como tercera opción, el republicano Curtis Sliwa
Las encuestas más recientes reflejan un panorama político cada vez más definido en la ciudad de Nueva York de cara a las elecciones del 4 de noviembre. Los últimos tres sondeos coincidieron en la ventaja clara de Zohran Mamdani sobre el exgobernador Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa. En tanto, las percepciones sobre el futuro de la ciudad, los niveles de inseguridad y la confianza en el liderazgo del legislador muestran una fuerte polarización entre los votantes.
Emerson College: Mamdani amplió su ventaja y Cuomo cayó
La encuesta más reciente de Emerson College Polling, en colaboración con PIX11 y The Hill, reveló que Zohran Mamdani logró una ventaja de 25 puntos sobre Andrew Cuomo en la contienda por la alcaldía de Nueva York. Según el estudio, realizado entre el 25 y el 27 de octubre de 2025, el legislador alcanzó un 50% de apoyo, seguido por el exgobernador con 25% y Sliwa con 21%, mientras que un 4% de los votantes se declaró indeciso.
Los datos de la encuesta permitieron observar una distribución marcada por la edad. Entre los votantes menores de 50 años, el 69% respaldó a Mamdani. Entre los mayores de 50, 37% optó por el legislador, 31% apoyó a Cuomo y 28% se inclinó por Sliwa.
Además, el sondeo indicó que quienes ya emitieron su sufragio en la votación anticipada respaldaron a Mamdani con una diferencia de 33 puntos, mientras que entre los que aún no lo hicieron, la ventaja fue de 19 puntos.
Respecto a los principales temas de preocupación, el 30% de los neoyorquinos señaló las amenazas a la democracia como su prioridad, seguido por el 25% que mencionó la economía y un 14% que destacó la falta de viviendas asequibles.
JL Partners/Daily Mail: ventaja de Mamdani y preocupación por la delincuencia
Un sondeo de JL Partners para el Daily Mail mostró otra cara del proceso electoral. Aunque confirmó la ventaja de Mamdani, reflejó un clima de preocupación generalizada entre los residentes de la ciudad. Según esta encuesta, el candidato demócrata mantiene 15 puntos de ventaja sobre Andrew Cuomo, con 46% de apoyo frente al 31% del exgobernador y 22% para Sliwa.
Más allá de las cifras, la medición evidenció un sentimiento extendido de temor a que Nueva York “regrese al caos de los años 80”. Entre los votantes que no apoyan a Mamdani, los calificativos más repetidos sobre lo que sería la ciudad bajo su mandato fueron “desastre”, “caos” e “infierno”.
- 47% de los neoyorquinos cree que el crimen y la violencia aumentarán si Mamdani gana, mientras que un 32% piensa que mejorarán.
- 43% considera que habrá menos negocios en la ciudad bajo su gestión.
- 45% estima que el antisemitismo empeorará, frente al 21% que cree que la situación podría mejorar.
- 39% espera que el riesgo de terrorismo se incremente.
Fox News: Mamdani lidera, pero los indecisos podrían definir
La tercera encuesta, elaborada por Fox News entre el 24 y el 28 de octubre, confirmó la tendencia dominante: Mamdani encabeza la carrera con 47% de intención de voto, seguido de Cuomo con 31% y Curtis Sliwa con 15%.
El estudio también indagó sobre el grado de compromiso electoral. Entre los encuestados, el 79% aseguró que está completamente decidido a votar, mientras que el 43% se declaró extremadamente entusiasmado con la elección, una cifra estable en comparación con las semanas previas.
Dentro del bloque de votantes definidos, el 91% de quienes respaldan a Mamdani afirmó estar seguro de su elección, frente al 87% de los seguidores de Cuomo y el 83% de Sliwa.
En caso de que el republicano decidiera retirarse de la contienda, la encuesta sugirió que Cuomo captaría parte de sus votos, aunque no los suficientes para alcanzar al demócrata. De hecho, en un escenario sin Sliwa, Mamdani retendría un 49% de apoyo, frente al 39% del exgobernador.
Los últimos sondeos favorecen a Mamdani en Nueva York
El repaso de los principales estudios difundidos durante el último tiempo confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo.
- Fox News (24 y 28 de octubre): Mamdani 47%, Cuomo 31% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +16
- Emerson College (25 y 27 de octubre): Mamdani 50%, Cuomo 25% y Sliwa 21%. Diferencia: Mamdani +25
- JL Partners (23 y 26 de octubre): Mamdani 42%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +13
- Marist (24 y 28 de octubre): Mamdani 48%, Cuomo 32% y Sliwa 16%. Diferencia: Mamdani +16
- Universidad de Quinnipiac (23 y 27 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 33% y Sliwa 14%. Diferencia: Mamdani +10
- Manhattan Institute (22 y 26 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 28% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +15
- Suffolk University (23 y 26 de octubre): Mamdani 44%, Cuomo 34% y Sliwa 11%. Diferencia: Mamdani +10
- Victory Insights (22 y 23 de octubre): Mamdani 47%, Cuomo 29% y Sliwa 16%. Diferencia: Mamdani +18.
- Patriot Polling (18 y 19 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 32% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +11.
- AARP Nueva York y Gotham Polling & Analytics (14 al 15 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +14.
- YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.
Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Por su parte, Cuomo se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.
