Eligieron las mejores pizzerías de EE.UU. y estas son las cinco más destacadas

Una de las guías gastronómicas más influyentes respecto a comida italiana en todo el mundo lanzó a finales de junio su más reciente ranking sobre las mejores pizzerías en distintos países, entre ellos EE.UU. De acuerdo con la guía 50 Top Pizza, dos de las mejores de Estados Unidos se encuentran en Nueva York, mientras que el resto de las clasificadas en lo más alto están en San Francisco, Nueva Jersey y Miami.

De los 50 locales clasificados, el Top, elegido por los especialistas culinarios italianos Bárbara Guerra, Albert Sapere y Luciano Pignataro confirmó que Nueva York se mantiene como la capital de la pizza en EE.UU., con nueve títulos en la guía. Por su parte, Portland y San Francisco ocupan varios puestos también.

Los cinco primeros niveles alcanzaron su triunfo debido a la calidad del servicio, el sabor, la masa, los ingredientes, la carta de vinos y cerveza y, en general, la atención a los clientes. Por derecho, estos cinco locales de pizza, posicionados en el ranking USA 2022, entran también en las 100 mejores pizzerías del mundo.

1. Pizza Napoletana, Nueva York

Este local se encuentra ubicado en el Lower East Side y pertenece a Anthony Mangieri. La especialidad se centra en las pizzas elaboradas a la leña, a partir de levadura natural.

Pizza Napoletana, Nueva York unapizzanapoleana

También hay helados caseros, así como una buena selección de vinos italianos y cerveza.

2. Tony’s Pizza Napoletana, San Francisco

Fundada en 1991, esta pizzería pertenece al estadounidense Tony Gemignani y se encuentra en el corazón de North Beach.

Tony´s Pizza Napoletana, San Francisco tonyspizza415

El restaurante ofrece un servicio completo, que incluye un menú con diferentes estilos de pizzas, como napolitana, clásica americana, italiana, siciliana e incluso sin gluten.

3. Ribalta NYC, Nueva York

Esta pizzería se caracteriza por elaborar sus preparaciones a base de ingredientes napolitanos, dado que defienden que la pizza es toda una experiencia y su sabor debe mantener su esencia italiana verdadera.

Ribalta NYC, Nueva York ribalta.restaurant

Una de las particularidades de sus platos es la harina certificada por el molino italiano “Le 5 Stagioni”.

4. Razza Pizza Artigianale, Jersey City

Ubicada en 275 y 277 Grove Street, esta pizzería de Jersey City dice desafiar las prácticas comunes en la cocina de este plato italiano.

Razza Pizza Artigianale, Jersey City razzanj

El restaurante lo fundó Dan Richer, quien aún cocina en el local, también distinguido por The New York Times. En 2019, fue el número uno en el top Best Pizza in North America (mejor pizza en Norteamérica), elaborado por 50 Best.

5. O´Munaciello, Miami

La quinta de las seleccionadas ofrece opciones elaboradas con masas reposadas por más de 48 horas, cocinadas en un horno de leña. Su nombre original en italiano se traduce como “pequeño monje”, que representa a la cultura napolitana.

Pizzería O´Munaciello muniaciello_firenze

Este es el podio de las mejores pizzerías de Estados Unidos. En todo el año pasado, inspectores anónimos examinaron los diferentes locales para hacer la selección que acaba de darse a conocer.

