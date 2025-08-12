Emma Thompson revela cómo Donald Trump la invitó a salir el mismo día que firmó su divorcio

Emma Thompson contó una peculiar anécdota vinculada con el presidente de Estados Unidos. La icónica actriz de Hollywood reveló que Donald Trump la invitó a salir en el pasado y, curiosamente, esa fecha coincidió con el mismo día en que se hizo efectivo su divorcio.

Cómo fue la invitación de Donald Trump a Emma Thompson

En declaraciones en el festival de cine de Locarno, en Suiza, el 9 de agosto pasado, remarcadas por The Guardian, la protagonista de The Children Act (2017) relató la llamada que recibió del mandatario republicano y su sorpresa cuando descubrió quién se encontraba al otro lado del teléfono.

La actriz señaló que creyó que se trababa de una broma cuando recibió la llamada de Trump Instagram/emmathompsonofficial

Thompson se encontraba en pleno rodaje de la película Primary Colors, en 1998. Mientras estaba en su camerino, sonó el teléfono y decidió contestar. Fue entonces cuando escuchó la voz del actual presidente de EE.UU. “Dijo: ‘Hola, soy Donald Trump’. Yo pensé que era una broma y le pregunté: ‘¿En qué le puedo ayudar?’“, relató la intérprete británica.

Al instante, resonó la propuesta del mandatario republicano, que en ese entonces ya era una figura popular. “Me dijo: ‘Me encantaría que vinieras a hospedarte en uno de mis hermosos alojamientos. Quizás podríamos cenar’. A lo que yo respondí: ‘Qué amable. Muchas gracias. Te llamaré’”, siguió.

Pero esa llamada nunca tuvo lugar. La aclamada actriz, oriunda de Londres (Reino Unido) se posicionó en diversas ocasiones a favor de medidas contrarias a las políticas implementadas por Trump frente a la Casa Blanca, como las relacionadas con el medio ambiente.

Emma Thompson fue galardonada en un festival de cine en Suiza Jean-Christophe Bott� - Keystone�

Cuando rodaba la producción que se basó en la novela de Joe Klein hace casi tres décadas, hacía tres años que se había separado de su entonces marido, el director y guionista Kenneth Branagh, aunque su divorcio estaba pendiente.

Fue entonces cuando reparó en una coincidencia. “Me di cuenta de que mi sentencia de divorcio había llegado ese día”, señaló en referencia al momento en que Trump le realizó la propuesta de encuentro.

Y dijo: “Apuesto a que tenía gente buscando una buena divorciada para llevarla del brazo y encontró el número de mi caravana”. En ese sentido, puntualizó: “O sea, eso es acoso”.

Emma Thompson bromeó sobre qué habría pasado si hubiera aceptado la cita con Trump

En aquella época, Trump acababa de separarse de la actriz Marla Maples, tras seis años de matrimonio y una hija en común, Tiffany. Se trataba de su segundo divorcio, luego de su relación con la modelo Ivana Marie Zelníčková, entre 1977 y 1990, con quien crio a Ivanka, Eric y Donald Trump Jr. El “sí, quiero” con Melania Trump tuvo lugar en 2005 y, en la actualidad, conforman una familia junto a sus hijos y el que tienen en común, Barron.

(Archivo) Donald y Melania Trump se casaron en el año 2005 Reuters

Con todo el escenario y la visualización de la llegada del mandatario republicano a la Casa Blanca en 2016 y, posteriormente, en un segundo gobierno en 2025, Thompson bromeó sobre qué habría pasado si hubiera aceptado la propuesta del neoyorquino.

“Podría haber tenido una cita con Donald Trump y, entonces, tendría una historia que contar. Podría haber cambiado el curso de la historia estadounidense”, señaló.

En la actualidad, la británica está casada con el también actor Greg Wise, desde 2003. Ambos se conocieron en medio de un rodaje de Sense and Sensibility (1995), basado en la novela de Jane Austen.