En Estados Unidos: cuál es el precio de la Ford Super Duty, la camioneta fabricada en Kentucky y Ohio

La automotriz Ford se consagró como la marca más vendida de vehículos en Estados Unidos de los últimos años. Con la Ford Super Duty lanzó 15 versiones distintas que destacan por su capacidad de remolque y potencia en sus opciones de gasolina y diésel. Este es el precio de los cinco modelos más destacados.

¿Cuál es el precio de la Ford Super Duty en Estados Unidos?

Fabricada en las plantas de Kentucky, en Louisville, y de Ohio Assembly, en Avon Lake, la camioneta Ford Super Duty tiene un costo inicial de 45.675 dólares, que corresponde al modelo de base XL.

La automotriz estadounidense destacó la capacidad de remolque del modelo de esta camioneta ford.com

Algunas de las principales características de la Ford Super Duty 2025 son.

Capacidad de remolque, “el mejor en su clase” , con hasta 40.000 libras (más de 18 toneladas), según promociona Ford.

, con hasta 40.000 libras (más de 18 toneladas), según promociona Ford. Motor de diésel de 6,7 L en algunas versiones de la gama 2025.

en algunas versiones de la gama 2025. Transmisión de hasta 10 velocidades de cambios y hasta cinco modos de manejo.

de cambios y hasta cinco modos de manejo. En su versión en gasolina, el motor V8 puede alcanzar los 7,3 L.

Las cinco versiones principales de la Ford Super Duty y sus precios en Estados Unidos

La automotriz estadounidense presentó 15 versiones de esta camioneta, que salió al mercado por primera vez en 1999, para la elegibilidad del cliente en función de sus preferencias y disposiciones que requiera. Los cinco detallados en la página oficial son:

Super Duty F-250 XL: desde US$45.675

Tiene un motor de gasolina V8 de 6,8 L y presenta transmisión automática TorqShift de 10 velocidades y un tanque de combustible de 48 galones (181 litros). También cuenta con controlador de freno de remolque.

La Ford Super Duty se fabrica principalmente en Ohio y Kentucky y extenderá su producción a Canadá ford.com

Super Duty F-250 XLT: desde US$48.875.

Este vehículo presenta características similares al modelo anterior, pero con un paquete todoterreno y sistema de arranque remoto.

Lariat: desde US$62.735.

Cuenta con espejos de remolque PowerScope (ubicados en los laterales y diseño eléctrico), además de una cámara de 360 grados para facilitar la carga de mercancías.

King Ranch: desde US$77.775.

Esta versión incrementa su capacidad de motor de gasolina V8 a 7,3 L y presenta superficies de cuero en los asientos. También tiene una guía de marcha atrás del remolque y pantalla de 12 pulgadas con visualización frontal.

Platinum: desde US$78.665.

Es similar al King Ranch y añade estribos eléctricos desplegables (que se extienden al abrir las puertas para facilitar el acceso) y un portón trasero eléctrico con escalón retráctil (que se abre y cierra de forma automática al apretar un botón).

Las características y funciones varían en función del modelo de la Ford Super Duty ford.com

Otras características de la Ford Super Duty

La compañía destacó la capacidad de esta camioneta para trasladar hasta seis ocupantes en su interior.

en su interior. Sus modelos a gasolina presentan entre 405 y 430 caballos de fuerza hp , con entre 445 y 485 lb/ft (201-219 kg/m).

, con entre 445 y 485 lb/ft (201-219 kg/m). En su versión diésel, la Ford Super Duty tiene frenado por escape de motor. Es decir, una función que restringe el flujo de gases para generar contrapresión y reducir de forma más rápida la velocidad del vehículo en pendientes o cuestas.

La marca estadounidense se consagró este año por 48ª vez como la firma de camionetas más vendidas en Estados Unidos. Además, En 2026, hará su lanzamiento de esta camioneta en Canadá, en la fábrica de Oakville, en Ontario.