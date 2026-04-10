En Estados Unidos: cuál es el precio de un SUV Toyota bZ, similar al más barato de la historia

Recientemente, Toyota lanzó el bZ3X, un SUV de cinco plazas que formará parte del mercado eléctrico de la marca. Además de sus características técnicas, destaca que es el más barato de su historia. Por el momento, no se anunció la llegada de este modelo a Estados Unidos, aunque en el país norteamericano sí se comercializa el bZ, con características similares pero de otra gama de precios.

Cuánto cuesta el Toyota bZ en EE.UU.

Toyota bZ es la nueva denominación que la marca japonesa le dio al modelo bZ4X. Además de la simplificación del nombre, la nueva versión también tuvo mejoras técnicas y de comodidad para los usuarios.

La Toyota bZ se vende desde US$34.900 en EE.UU. Toyota

De acuerdo con el sitio web oficial de la compañía, el precio inicial sugerido por el fabricante (MSRP, en inglés) comienza en 34.900 dólares. A pesar de las similitudes con el nuevo lanzamiento de la marca, este valor ubica al vehículo en la gama media de la empresa.

Según una reseña de Car and Driver, algunas de sus características son:

Los modelos con tracción total cuentan con 338 HP. Además, pueden alcanzar las 60 millas por hora (96 kilómetros por hora) en 4,8 segundos .

Además, pueden (96 kilómetros por hora) en . En lo que respecta a la tracción delantera , el modelo base XLE ofrece 168 HP .

, el modelo base XLE ofrece . La SUV eléctrica de Toyota ofrece una autonomía de entre 236 y 314 millas entre 379 y 505 kilómetros) por carga . Las baterías son de 52 kWh o 67 kWh según cada versión.

entre 379 y 505 kilómetros) . Las baterías son de o según cada versión. Con un cargador rápido, la batería de las bZ pueden cargar del 10 al 80% en unos 30 minutos . Sumado a esto, los modelos incorporaron un sistema para optimizar la temperatura.

. Sumado a esto, los modelos incorporaron un sistema para optimizar la temperatura. En cuanto al interior, este modelo de Toyota cuenta con una pantalla táctil de 14 pulgadas y Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos .

y . Con respecto a la cobertura, la Toyota bZ tiene garantía limitada de tres años o 36.000 millas, y una para componentes eléctricos de ocho años o 100 mil millas.

El lanzamiento del Toyota bZ3X, así es el SUV más barato de la historia

La marca anunció la llegada del modelo al mercado chino a un precio de unos 110 mil yenes, aproximadamente unos US$15.000. En comparación con el bZ que se vende en EE.UU., será un 57% más accesible.

El motor tendrá una potencia única de 204 CV, pero ofrecerá tres opciones distintas de batería, con autonomías que se estiman en 430, 530 y 620 kilómetros según la alimentación elegida.

Además del modelo base, el bZ3X tendrá versiones que se pueden adquirir desde US$20.700 e incluyen el sistema de conducción inteligente Momenta 5.0. Este contiene distintos servicios, entre los que se encuentran piloto automático en ruta, estacionamiento mediante control remoto, asistente en tráfico y la serie de control de puntos ciegos.

Toyota anunció el lanzamiento de la bZ3X, con valores desde US$15.000, en China

¿Toyota bZ3X se venderá en EE.UU.?

Por el momento, la marca no anunció la llegada a EE.UU. del modelo que se lanzará en China. Algunas cuestiones de su diseño, como el minimalismo con la ausencia de botones, hacen pensar que se trata de un vehículo pensado para el mercado oriental.

Hasta ahora, tampoco hubo confirmación sobre un modelo similar pensado para EE.UU. o el mercado occidental en general.