En Estados Unidos: cuál es el precio de una camioneta Ford Maverick 2024 en noviembre 2025

La camioneta Ford Maverick 2024 obtuvo críticas positivas en Estados Unidos y reunió una gran popularidad. Con cinco modos de manejo distintos, permite a los conductores adaptarse a diversos terrenos en su camino. En noviembre 2025, el precio inicial se sitúa en 23.920 dólares.

Precio de una camioneta Ford Maverick 2024 en noviembre 2025 en Estados Unidos

Con asientos para cinco personas y una carga útil de hasta 1500 libras, la camioneta lanzada en 2024 permite a los compradores personalizar el modelo. Según el sitio web de la compañía automotriz, el precio base de la versión XL es de US$23.920, en tanto aumenta a US$26.420 para la XLT y US$34.960 para la Lariat. No obstante, el monto final puede variar según la elección de configuración.

La camioneta Ford Maverick 2024 cuenta con tres modelos: XL, XLT y Lariat Ford - Ford

En general, todos los modelos cuentan con cinco formas de conducción para adaptarse al terreno:

Normal : diseñado para la conducción diaria, este es el entorno perfecto para desplazarse y escaparse.

: diseñado para la conducción diaria, este es el entorno perfecto para desplazarse y escaparse. Remolque/Carga : ayuda a mantener el control incluso con las herramientas más caras enganchadas.

: ayuda a mantener el control incluso con las herramientas más caras enganchadas. Resbaladizo : permite afrontar con confianza carreteras mojadas o heladas.

: permite afrontar con confianza carreteras mojadas o heladas. Eco : supervisa las características de conducción, como los cambios de marcha y la velocidad, para ajustar automáticamente el rendimiento del motor y la transmisión y así contribuir a una conducción eficiente.

: supervisa las características de conducción, como los cambios de marcha y la velocidad, para ajustar automáticamente el rendimiento del motor y la transmisión y así contribuir a una conducción eficiente. Deportivo: es perfecto para las carreteras abiertas.

Para probar la fidelidad del modelo, los ingenieros lo sometieron a pruebas extremas. Alcanzó grandes alturas (14.000) en un examen de altitud en Pikes Peak, Colorado. Además, soportó el calor de 120°F en Arizona y el frío de -40°F en Manitoba, Canadá.

La caja permite agregar separadores para transportar diversos elementos. También posee almacenamiento en los bolsillos de las puertas, espacio estándar debajo de los asientos traseros y un paquete de accesorios del sistema de sujeción integrado.

En cuanto al motor híbrido de 2,5 litros disponible, se combina con una transmisión automática continuamente variable para cambios de marcha suaves. Esto permite una aceleración y un funcionamiento fluidos en carretera. Asimismo, la cámara de visión trasera facilita una vista de lo que hay detrás del vehículo en la propia pantalla central LED de ocho pulgadas.

Ford Maverick 2024 en Estados Unidos: los distintos modelos disponibles

La camioneta llega en tres versiones diferentes en noviembre 2025. En la página oficial de la marca figuran los siguientes modelos:

Ford Maverick XL : con un precio base de US$23.920 , posee dirección asistida variable y electrónica, freno de estacionamiento eléctrico, un tanque de gasolina de 16,5 galones y un depósito de gasolina de 13,8 galones. Además, sus llantas son de acero de 17 pulgadas con cubiertas pintadas en color.

: con un precio base de , posee dirección asistida variable y electrónica, freno de estacionamiento eléctrico, un tanque de gasolina de 16,5 galones y un depósito de gasolina de 13,8 galones. Además, sus con cubiertas pintadas en color. Ford Maverick XLT : a partir de US$26.420 , tiene llantas de aluminio de 17 pulgadas pintadas en gris carbonizado, incluye asientos delanteros individuales de tela, asiento del conductor con ajuste manual de seis posiciones y asiento del pasajero con ajuste manual de cuatro posiciones.

: a partir de , tiene pintadas en gris carbonizado, incluye asientos delanteros individuales de tela, y asiento del pasajero con ajuste manual de cuatro posiciones. Ford Maverick Lariat: a un precio inicial de US$34.960, este modelo tiene ruedas de aluminio brillante de 18 pulgadas con cara mecanizada. También cuenta con el asiento del conductor con ajuste de 8 posiciones y soporte lumbar eléctrico, y los asientos del pasajero con ajuste manual de seis posiciones. Incluye control de crucero adaptativo con función Stop & Go y centrado de carril, asistencia de dirección evasiva y sensores de estacionamiento traseros.

La Ford Maverick 2024 vendida en Estados Unidos cuenta con distintas comodidades en su interior Ford - Ford

El sistema de seguridad de Ford Maverick 2024 en Estados Unidos que evita accidentes

El vehículo posee un modo denominado Pre-Collision Assist, con frenado automático de emergencia y detección de peatones. Mediante esta función, la camioneta analiza la carretera y puede alertar al conductor sobre posibles colisiones con vehículos o peatones detectados en su camino.

La camioneta Ford Maverick 2024 posee un sistema de seguridad que evita colisiones en Estados Unidos Ford - Ford

Si un impacto es inminente y la persona que maneja no toma medidas correctivas, los frenos se activarán automáticamente. La marca resalta que sólo se realizará esta acción en caso de que sea necesario.

A su vez, cuenta con un sistema que lleva el nombre BLIS y ayuda a detectar vehículos en los puntos ciegos y a alertarle al conductor sobre ellos. La alerta de tráfico cruzado detecta lo que ocurre detrás del vehículo al salir lentamente de un estacionamiento o entrada. Está disponible en la versión estándar de Lariat y es opcional en XL y XLT.