En Estados Unidos: cuál será el precio de un Tesla Cybertruck en enero 2026

Uno de los autos más revolucionarios y llamativos de los últimos años es el Tesla Cybertruck, que destaca por su particular diseño y funciones avanzadas de conducción asistida a través del sistema Full Self-Driving (FSD). El precio actual va desde 79.990 dólares y podría ajustarse en 2026, como ha ocurrido en años previos.

Cuánto cuesta hoy un Tesla Cybertruck en EE.UU.

La empresa dirigida por Elon Musk establece el costo definitivo según la versión que el comprador elija.

Los modelos disponibles en el sitio web oficial de la compañía actualmente son: All-Wheel Drive (a un valor de US$79.990) y Cyberbeast (a un precio de US$114.990).

El precio actual de la Tesla Cybertruck va de US$79.990 a US$114.990 en Estados Unidos tesla.com

El cambio del precio en el Tesla Cybertruck

El vehículo Tesla Cybertruck tuvo variaciones en su precio en septiembre de 2025.

En agosto, el valor se encontraba en un rango de entre US$69.990 y US$99.990.

Al mes siguiente, el precio del modelo más barato disminuyó a US$62.490 , mientras que el más caro aumentó a US$114.990 .

, mientras que el más caro aumentó a . La gama media tuvo una reducción de US$79.990 a US$72.490.

Con la información disponible al cierre de diciembre de 2025, no hay señales oficiales de un nuevo ajuste, aunque Tesla suele modificar sus precios de manera frecuente. La empresa de Musk ajusta regularmente el costo de sus vehículos en función de la demanda, el dinero que requiere la producción y las expectativas de mercado.

Características del Tesla Cybertruck en Estados Unidos

La camioneta Tesla Cybertruck está construida con acero inoxidable, incluye dirección electrónica en las cuatro ruedas y se ofrece con opciones de tracción total. Entre sus características más destacadas están:

Aceleración

La Cyberbeast va de 0 a 60 millas por hora en 2,6 segundos.

El modelo de doble motor consigue la misma aceleración en 4,1 segundos.

La Tesla Cybertruck está construida con acero inoxidable y posee ocho cámaras exteriores Tesla.com

Capacidad de remolque y autonomía

La capacidad de remolque es de hasta 4990 kg, en tanto su autonomía varía según la versión y configuración: desde 402 kilómetros hasta más de 579 en pruebas específicas con determinados neumáticos.

Tecnología

La Tesla Cybertruck cuenta con una pantalla central de 18.5 pulgadas desde la cual se gestionan casi todas las funciones.

Además, posee:

Conexión inalámbrica.

Cargadores dobles para teléfonos.

Un sistema de sonido optimizado.

Permite controlar desde la aplicación móvil la climatización, los asientos y otras funciones básicas.

Por último, una de las innovaciones que más resaltan corresponde a la conducción autónoma, bajo el nombre de Full self-driving. Esta función realiza maniobras asistidas, pero requiere supervisión constante. Asimismo, otorga al vehículo la posibilidad de estacionar en lugares perpendiculares y paralelos de forma independiente.

Diferencias entre la Tesla Cybertruck All-Wheel Drive y la Cyberbeast

Entre los dos modelos disponibles actualmente en la página web de la compañía existen ciertas diferencias.

El All-Wheel Drive cuenta con tracción en las cuatro ruedas con doble motor, mientras que el modelo más caro utiliza tracción en las cuatro ruedas con tres motores.

La Cyberbeast de Tesla cuenta con tracción en las cuatro ruedas con tres motores Tesla.com

El sitio también remarca que la Cyberbeast incluye un interior premium con tapizado textil de gamuza, piso de yate con detalles en acero inoxidable y un gráfico de cabina.

Por el resto de las funciones, los vehículos comparten casi todas las mismas características. Ambos modelos pueden remolcar hasta 11.000 libras, poseen cama abovedada con cubierta de lona motorizada e incluyen ocho cámaras exteriores para asistir al conductor.