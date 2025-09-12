En Estados Unidos: el precio de una Chevrolet Colorado, la camioneta fabricada en Missouri

La camioneta Chevrolet Colorado tiene una gran popularidad en el mercado automotriz de Estados Unidos. Con alta potencia y capacidad todoterreno, se comercializa en ese país con cinco modelos distintos. ¿Cuál es el precio de cada uno?

Cuál es el precio base de una Chevrolet Colorado en Estados Unidos

El costo inicial de una Chevrolet Colorado es de 31.900 dólares. Esta camioneta presenta peculiaridades propias para los conductores que buscan transitar por diferentes superficies y demandan diversas exigencias. También cuenta con remolque y tecnología avanzada.

Esta camioneta está diseñada para afrontar distintos terrenos y obstáculos chevrolet.com

Fabricado y ensamblado en Wentzville, Missouri, este vehículo tiene características todoterreno, con mayor tracción en césped, lodo, grava y nieve profunda. En tanto, cuenta con cinco modos de manejo y presenta facilidad para ascender pendientes elevadas y con obstáculos.

Esta versión se lanzó por primera vez en 2004, en un contexto de reemplazo de las Chevrolet S-10 y la GMC S-15/Sonoma.

Los cinco modelos de la Chevrolet Colorado y sus valores

Esta resistente camioneta, “lista para la aventura” como señala la compañía en su descripción, presenta cinco versiones con características diferentes:

WT - desde US$31.900: presenta un motor TurboMax de 2,7 L y 310 caballos de fuerza, con 430 libras/pie de torque. Cuenta con llantas de 17 pulgadas, posee Chevy Sagety Assist y ofrece una pantalla táctil de 11,3 pulgadas con Google, Apple CarPlay y Android autointegrados.

LT - desde US$35.800: tiene características similares al modelo anterior, pero con una puerta trasera EZ-Lift y Lower, además de almacenamiento StowFlex integrado. Asimismo, cuenta con la función de encendido a control remoto y arranque sin llave, junto con una base de carga inalámbrica para teléfonos.

Esta camioneta presenta cinco modelos distintos con características comunes y propias chevrolet.com

Trail Boss - desde US$39.900: las diferencias que presenta con las otras versiones son rines de 18 pulgadas con neumáticos todoterreno de 32, sustentación de fábrica, caja de transferencia automática de dos velocidades y cuatro modos de manejo a elegir.

Z71 - desde US$43.900: este vehículo presenta un diseño negro azabache ideal para los más aventureros. También cuenta con faros delanteros LED y los de niebla.

ZR2 - desde US$49.600: presenta sustentación de fábrica de tres pulgadas con suspensión de alto desempeño, amortiguadores Multimatic DSSV, centro de información al conductor digital y hasta cinco modos de manejo.

La característica que destaca a la Chevrolet Colorado entre otras camionetas

Chevrolet resalta la capacidad de remolque de este vehículo, que cuenta con 17 amarres disponibles y una puerta trasera StowFlex. “Ofrece una mejor funcionalidad de caja que cualquier otra camioneta en su clase”, detalló la compañía en su página web oficial.

La puerta trasera tiene capacidad de carga adicional: puede soportar hasta 500 libras (unos 226 kilos).

Incorpora una toma de corriente de 120 voltios: sirve para enchufar herramientas eléctricas, cargadores o pequeños electrodomésticos.

También trae una herramienta de medición integrada en la misma puerta: básicamente una regla o sistema para medir directamente sobre la compuerta.

Una de las funciones más destacadas de la Chevrolet Colorado es la capacidad de remolque chevrolet.com

Además de las cámaras trasera y delantera, tiene una tercera ubicada debajo de la camioneta. A su vez, el modelo incorpora varias asistencias electrónicas diseñadas para brindar mayor seguridad en caminos complicados: