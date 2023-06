Encontró una extraña criatura en Florida y sorprendió en las redes: “Tan raro como un unicornio”

escuchar

Un hombre de Florida tuvo un peculiar hallazgo mientras paseaba por un río ubicado en el condado de Clay, en ese estado. Caminaba cerca de la corriente cuando se dio cuenta de que un animal se arrastraba en la orilla. Se aproximó y descubrió que era una serpiente poco común, una colorida especie que nunca había visto, a pesar de que ha transitado ese lugar durante las últimas cuatro décadas, según detalló.

Los hechos sucedieron cerca del río Black Creek. “Encontré una serpiente arcoíris este fin de semana. He vivido toda mi vida en el norte de Florida (41 años) y esta es la primera vez que veo una”, escribió Thomas Leebo Holloway el pasado 19 de junio en Facebook. La publicación la acompañó de un clip de varios segundos en donde se observa al reptil deslizarse entre la corriente. En un principio, parece que se trata de una serpiente popular. No obstante, Holloway hace zoom al ejemplar y sus colores amarillo, rosa y rojo comienzan a irradiar.

El post llamó la atención de los usuarios, quienes escribieron en los comentarios que era poco probable encontrarse con un reptil de ese tipo. “Es un sueño ver una serpiente arcoíris”; “Es como encontrar un unicornio. Estás de suerte”; “Gracias por compartir, viví ahí durante 70 años y nunca vi una de ese tipo”, escribieron.

¿Las serpientes arcoíris son peligrosas para los humanos?

Las serpientes arcoíris no son venenosas, por lo que no representan un riesgo para las personas. Son criaturas dóciles por naturaleza y siempre intentan permanecer lejos de las personas. En caso de verse acorraladas, expulsan una sustancia maloliente que no es tóxica. Estos reptiles son mayormente acuáticos, por lo que suelen vivir escondidos en la vegetación submarina. En consecuencia, es muy poco probable que las personas tengan contacto con ellas, informa AZ Animals, un sitio experto en animales.

Los herpetólogos las denominaron arcoíris debido a sus escamas multicolores. Su espalda es de color negro azulado, con tres franjas rojas o rosas. Tienen varias filas de puntos negros y un tinte amarillo en la cabeza, que suele desprenderse a través de todo su cuerpo. Se encuentran en el sureste de Estados Unidos, en lugares como Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi y Virginia. Los ejemplares se caracterizan por alcanzar dimensiones relativamente grandes. Además, sus cuerpos llegan a ser más gruesos que el de cualquier otra serpiente.

Las serpientes arcoíris pueden llegar a medir hasta 1,6 metros si son hembras Facebook/Thomas Leebo Holloway

Las hembras tienen un mayor desarrollo, con longitudes de hasta 1,6 metros, mientras que los machos más grandes miden alrededor de un metro, también tienen cuerpos más cortos, pero colas más largas. Su reproducción se lleva a cabo a finales de primavera o inicios de verano. Las hembras de gran tamaño llegan a poner un total de 50 huevos, los cuales protegen hasta que eclosionan, entre septiembre y octubre.

