Trump defendió al agente del ICE que le disparó a una mujer en Minnesota y dejó un duro mensaje contra la víctima

Luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparara a una mujer durante un operativo en Minnesota, comenzaron las repercusiones. Mediante redes sociales, el presidente Donald Trump se refirió al hecho y defendió el accionar del oficial. Además, apuntó contra la víctima y contra la “izquierda radical”. Estas palabras se alinean con las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Trump responsabilizó a la mujer que murió en Minneapolis por un disparo del ICE

La respuesta del republicano llegó a través de una publicación en la plataforma Truth Social. "Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible“, comenzó el presidente en un posteo compartido el miércoles por la tarde.

El mensaje de Donald Trump tras la muerte de una mujer en Minneapolis por disparos del ICE AP

En primer lugar, Trump cargó contra la persona que capturó las imágenes y la acusó de querer perturbar el orden intencionalmente: "La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional“.

Con respecto a la víctima fatal, una ciudadana estadounidense de 37 años, identificada como Renee Good, dijo que "se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose“.

“Atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia“, relató sobre Good y el hecho que terminó con su vida.

Además, a pesar de que dijo que “la situación se está estudiando”, Trump culpó a supuestas manifestaciones contra los agentes por este tipo de hechos: “La izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE”.

El momento en que un agente de migraciones ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis

“Debemos mantenernos firmes y proteger a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical”, sentenció el presidente estadounidense sobre el final del mensaje.

El cruce de Kristi Noem y el alcalde de Minneapolis

Luego del hecho en Minnesota, tanto la funcionaria como el alcalde Jacob Frey realizaron conferencias de prensa para dar sus miradas de los hechos.

En primer lugar, Noem definió lo ocurrido como un “acto de terrorismo“. Además, relató que los oficiales estaban atrapados en la nieve y que Good intentó agredirlos: ”Intentaban sacar su vehículo cuando una mujer los atacó“.

"Un oficial actuó rápidamente y disparó en defensa propia“, justificó sobre la acción del agente del ICE que acabó con la vida de la mujer.

El cruce entre Kristi Noem y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por la mujer que murió tras disparos del ICE AP

Por su parte, Frey se manifestó en sentido totalmente opuesto. Durante su charla con los medios, el alcalde de Minneapolis dijo que el gobierno federal intenta presentar el caso desde el ángulo de una defensa propia del oficial.

“Después de haber visto el video yo mismo, les quiero decir a todos directamente: eso es m..., opinó. Además, dijo que el uso “imprudente” del poder que realizó el agente terminó en la muerte de una persona.

La muerte de Renee Good en Minneapolis durante un operativo del ICE

El fallecimiento de la mujer se dio en el marco de un operativo que lleva adelante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La entidad federal desplegó 2000 agentes en Minnesota.

El hecho fatal ocurrió a metros de la intersección de East 34th Street y Portland Avenue.