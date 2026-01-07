Fuerte golpe de Donald Trump: recorta ayudas para familias en California, Colorado, Illinois, Nueva York y Minnesota

La administración de Donald Trump anunció una medida que impacta de forma directa en programas sociales clave en cinco estados. A través del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), el gobierno resolvió congelar el acceso a fondos federales destinados a la asistencia de familias con niños, bajo el argumento de posibles fraudes y uso indebido del dinero público.

Los cinco estados afectados por el congelamiento de fondos federales

El HHS tomó la decisión de congelar las subvenciones a determinados programas. Según el comunicado oficial, la medida se tomó debido a las preocupaciones sobre la correcta aplicación de las normas federales y la verificación de la elegibilidad de los beneficiarios. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el objetivo es garantizar que los recursos lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

El HHS decidió congelar aproximadamente US$10 mil millones destinados a programas de asistencia social Jose Luis Magana - FR159526 AP

La medida afecta a cinco estados que están gobernados por dirigentes del Partido Demócrata:

California

Colorado

Illinois

Minnesota

Nueva York

“Las familias que dependen de los programas de cuidado infantil y asistencia familiar merecen la confianza de que estos recursos se utilizan legalmente y para el fin previsto”, dijo el subsecretario Jim O’Neill en el comunicado oficial. “Esta acción refleja nuestro compromiso con la integridad del programa, la responsabilidad fiscal y el cumplimiento de los requisitos federales”, agregó.

Qué fondos fueron congelados y a qué programas afectan

La medida alcanza a tres programas federales de la Administración para Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés), un organismo dependiente del HHS. En conjunto, el monto retenido es de más de 10.000 millones de dólares y corresponde a partidas ya asignadas a estas jurisdicciones.

Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, por sus siglas en inglés) : este programa financia servicios de cuidado para hijos de familias trabajadoras de bajos ingresos. La suma restringida ronda los US$2400 millones distribuidos entre los cinco estados.

: este programa financia servicios de cuidado para hijos de familias trabajadoras de bajos ingresos. La suma restringida ronda los distribuidos entre los cinco estados. Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) : este programa, diseñado para brindar apoyo económico temporal a familias de bajos ingresos con hijos para cubrir necesidades básicas, concentra la mayor parte de los recursos congelados, con un total cercano a los US$7350 millones .

: este programa, diseñado para brindar apoyo económico temporal a familias de bajos ingresos con hijos para cubrir necesidades básicas, concentra la mayor parte de los recursos congelados, con un total cercano a los . Subvención Global para Servicios Sociales (SSBG, por sus siglas en inglés): con aproximadamente US$869 millones incluidos en la restricción.

Desde el HHS se informó que el acceso a estos fondos quedará suspendido hasta que los estados presenten documentación adicional y superen una revisión exhaustiva sobre la administración de los recursos.

“Tenemos la responsabilidad de proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que estos programas beneficien a las familias para las que fueron creados”, señaló el subsecretario para la Infancia y la Familia, Alex J. Adams. “Cuando existan sospechas fundadas de fraude o uso indebido, actuaremos”, añadió.

La administración de Trump asegura que estos estados cometieron fraude al otorgarle el beneficio a familias que no cumplen con las normas federales Evan Vucci� - AP�

Por qué Trump congeló fondos de cuidado infantil y asistencia familiar

La administración Trump fundamentó la decisión en presuntas irregularidades detectadas en los programas estatales. Según el HHS, existen indicios de que parte de los beneficios habría sido otorgada a personas que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley federal, incluidos individuos sin estatus migratorio regular.

Como parte de esta estrategia, la ACF activó de manera más estricta el sistema denominado “Defend the Spend”, que obliga a los estados a justificar cada desembolso antes de que los fondos federales sean liberados. Además, se anunció la puesta en marcha de un sitio web específico para denuncias de fraude, donde ciudadanos, proveedores y padres pueden reportar posibles irregularidades.

Las respuestas de los estados demócratas a la medida de Trump

Los mandatarios de los estados afectados rechazaron los argumentos del gobierno federal y denunciaron que la medida tiene motivaciones políticas. Desde Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul afirmó que la decisión busca presionar a las jurisdicciones gobernadas por demócratas.

“Trump amenaza con congelar US$10.000 millones en fondos para el cuidado infantil en los estados azules para hacer la vida más difícil y más cara para los niños y las familias”, dijo en una publicación de X, poco antes de que se oficializara la medida. “Es vengativo. Es cruel. Y lucharemos contra él con todas nuestras fuerzas”, aseguró.

Kathy Hochul reaccionó a la medida de Donald Trump sobre congelar fondos a estados demócratas X/@GovKathyHochul

La Oficina del Gobernador de Colorado, Jared Polis, expresó su preocupación por el impacto de la congelación en programas que ayudan a cubrir necesidades básicas como el cuidado infantil y el acceso a alimentos. “Sería terrible ver cómo el gobierno federal apunta de esta manera a las familias y niños más necesitados”, señaló en un comunicado consignado por ABC News.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, también criticó duramente la decisión presidencial y sostuvo que la suspensión pone en riesgo la estabilidad de hogares que dependen de estos programas para poder trabajar. “Es incorrecto y cruel: tomaremos todas las medidas posibles para defender a los habitantes de Illinois”, aseguró en su cuenta de X.

En California, voceros del gobernador Gavin Newsom defendieron el sistema estatal de control de fraudes y rechazaron las acusaciones del gobierno federal. “Donald Trump es un mentiroso compulsivo y desquiciado cuya relación con la realidad terminó hace años”, dijeron.

Los estados afectados evalúan presentar demandas para impugnar la decisión del HHS y exigir la liberación de los recursos. Estos argumentan que la retención de fondos asignados por ley federal excede las atribuciones del Ejecutivo y genera un daño directo a la población beneficiaria.