Error explosivo: bomberos muestran en video el peligroso efecto de freír el pavo congelado

A pocos días de la celebración del Día de Acción de Gracias, las familias estadounidenses se preparan para cocinar el tradicional pavo, pero deben tener cuidado al hacerlo. Para advertir sobre los riesgos de los errores en la cocina, bomberos del condado de Orange, en Florida, publicaron un video que muestra el peligroso efecto de freír este plato congelado.

El peligroso efecto de freír el pavo congelado: el video de los bomberos

Al momento de elaborar el tradicional plato, es importante considerar que ponerlo congelado en aceite caliente puede resultar en un desastre.

A modo de prevención, el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Orange (Ocfrd, por sus siglas en inglés) publicó un video que definió como “una demostración de lo rápido que las cosas pueden ir mal”.

Bomberos muestran el peligroso efecto de freír el pavo congelado

“Es algo común que la gente en la comunidad fría sus pavos, pero existen muchos peligros y amenazas", alertó el jefe de división interino, William Farhat, en el video. Las imágenes exhiben cómo el fuego puede crecer rápidamente y causar desastres a su alrededor.

Las autoridades enfatizaron que cuando una persona coloca un pavo congelado en una freidora de aceite caliente, este puede derramarse y crear un riesgo de incendio.

Esto puede provocar quemaduras graves, destrucción de la propiedad e incluso explosiones si hay materiales inflamables cerca, según el Ocfrd.

Una preparación inadecuada, especialmente si el pavo está parcialmente congelado. “Normalmente, la gente lo hace con uno congelado o que no ha secado, lo que provoca ese efecto de fuego explosivo”, describió Farhat.

Cómo freír un pavo congelado en Acción de Gracias para evitar un incendio

En el video difundido en redes sociales, el Ocfrd recomendó en primer lugar asegurarse de que el pavo esté completamente descongelado. Luego, las personas deben freírlo a una temperatura de 175 °C. Es importante nunca verter el aceite sobrante por el fregadero, ya que esto podría hacer que las tuberías domésticas se obstruyan.

En diálogo con ABC News, bomberos experimentados aconsejaron lo siguiente:

Freír un ave que no pese más de diez libras.

Colocar el equipo en el exterior y evitar cubiertas de madera, cubiertas de patio y garajes.

Controlar el nivel de aceite para que no se derrame cuando se deje caer el pavo adentro.

Tener a mano un extintor de incendios por si acaso y protegerse con guantes de cocina, mangas largas ajustadas y gafas de seguridad.

Los bomberos del OCFRD aconsejaron evitar freír el pavo congelado Freepik - Freepik

Por su parte, la Cruz Roja compartió en su sitio web la siguiente guía para cocinar un pavo con seguridad en el Día de Acción de Gracias:

Freírlo al aire libre.

Asegurarse de que la freidora esté al menos a 10 pies de la casa u otras estructuras.

Colocar la freidora sobre una superficie firme y nivelada.

No llenar demasiado la olla.

Evitar dejar el pavo desatendido mientras se cocina.

Permanecer en la cocina. Si se debe salir de la cocina por un rato, apagar el horno.

Utilizar un temporizador para recordar que las hornallas o el horno están encendidos.

Mantener a los niños y a las mascotas al menos a tres pies de distancia de las áreas de cocción.

Mantener cualquier cosa que pueda incendiarse (agarraderas, guantes de cocina, utensilios de madera, bolsas de papel o plástico, envases de alimentos, toallas o cortinas) lejos del horno o cualquier otro aparato que genere calor.

Las causas más comunes de incendios en Estados Unidos

El director ejecutivo de la Cruz Roja Americana, Sección Metro Oeste, Adolph Aguirre, advirtió que el Día de Acción de Gracias y el día anterior son los dos días con mayor probabilidad de que se produzca un incendio en la cocina de una casa en EE.UU.

Los fuegos en la cocina comprenden la principal causa de incendios en Estados Unidos Freepik - Freepik

Según la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), los errores en la cocina son la principal causa de incendios y lesiones en el hogar.

También se estima que los fuegos de parrillas en propiedades residenciales causan un promedio de diez muertes, 100 heridos y pérdidas de propiedad por valor de 37 millones de dólares cada año. Otras causas comunes corresponden a:

Electrodomésticos y aparatos eléctricos .

. Calefacción : aunque disminuyó, aún es la segunda causa principal de incendios en edificios residenciales.

: aunque disminuyó, aún es la segunda causa principal de incendios en edificios residenciales. Fumar: una de las principales causas de muerte de civiles por incendios.

Para prevenir el fuego, la Cruz Roja instó a los ciudadanos a instalar detectores de humo en todos los niveles de su casa, dentro de los dormitorios y fuera de las áreas para dormir. Además, aconsejó tener preparado un plan de escape en caso de una emergencia por fuego y practicarlo dos veces al año.