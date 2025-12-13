Es abogado y alerta sobre el impacto que puede tener una ley contra la doble ciudadanía en EE.UU.

En Estados Unidos se desarrolla un importante debate sobre una iniciativa de ley que busca eliminar la doble ciudadanía y que, según un abogado de inmigración, puede tener un fuerte impacto generalizado en la población. El experto se mostró en contra de la propuesta y argumentó que es mínima la cantidad de naciones que la prohíben.

Cómo puede ser el impacto de la eliminación de la doble ciudadanía en EE.UU.

El abogado Hans Meyer dijo en 9News que si se elimina la doble ciudadanía en el país norteamericano, podría traer consecuencias “bastante profundas”.

No existen datos oficiales precisos sobre cuántas personas tienen doble nacionalidad en Estados Unidos. La Oficina del Censo no lo pregunta puntualmente (solo si una persona es ciudadana americana o no).

Un abogado de inmigración aseguró que puede haber consecuencias "profundas" si se elimina la doble ciudadanía en EE.UU. Freepik - Freepik

El abogado Meyer sostuvo que el impacto será “generalizado”, y argumentó esa postura en que hay millones de personas en el país que hacen uso de la doble ciudadanía. “Casi todo el mundo conoce a alguien con doble nacionalidad. Es algo muy común", señaló.

Meyer sabe que el factor central sobre el debate de la legislación es si una persona con dos ciudadanías puede mantener su lealtad hacia EE.UU..

En ese sentido, el experto consideró que sí es posible, ya que “casi sin excepción, la gente está muy emocionada de convertirse en ciudadana estadounidense. Es un sueño que todos tienen”.

También señaló que, a nivel sentimental, es muy difícil que una persona realmente se olvide de sus raíces, y siempre va a tener un fuerte lazo con el país donde nació.

“No creo que obligar a una persona a abandonar parte de su identidad histórica, antes de aceptar la ciudadanía estadounidense, necesariamente sirva al interés público”, opinó. Sostuvo que eso no beneficiaría a la economía ni a la unión o seguridad en el país norteamericano.

La ley pretende que los ciudadanos en EE.UU. solo juren lealtad al país norteamericano Freepik

“Siempre sucede que las personas realmente quieran ser ciudadanos estadounidenses comprometidos, pero tengan vínculos con su país de origen, su historia, su linaje, de los cuales también se sientan orgullosos”, explicó.

Tanto los estadounidenses como la comunidad migrante se ven afectados por la medida. El primer grupo perdería la ciudadanía local en caso de adquirir voluntariamente otra ciudadanía.

En qué consiste la iniciativa de ley de doble ciudadanía en EE.UU.

El senador republicano de Ohio, Bernie Moreno, presentó la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, que fue remitida al Comité Judicial y ahora enfrenta un largo proceso legislativo.

La propuesta busca una “prohibición sobre la ciudadanía dual o múltiple” que, básicamente, impide que una persona tenga una ciudadanía extranjera, además de la estadounidense en simultáneo.

La ley busca establecer que la ciudadanía estadounidense se mantenga de forma "exclusiva" Freepik - Freepik

La medida pretende establecer que sea de interés nacional asegurar que la ciudadanía estadounidense se mantenga “de forma exclusiva”. También determina que la lealtad hacia el país norteamericano debe ser “indivisa” para preservar la integridad de la ciudadanía nacional.

De ser aprobada la legislación, los migrantes con pasaporte de otro país tienen un año para tomar una decisión y deberán cumplir con estos pasos:

Presentar ante el Departamento de Estado una renuncia por escrito a esa ciudadanía

Recurrir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para la entrega de la estadounidense.

Comunidades migrantes reaccionan a la eliminación de la doble ciudadanía en EE.UU.

En un comunicado en X, el grupo Voto Latino expresó su rechazo a la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025. La entidad alegó que la decisión afectaría directamente al “multiculturalismo” en EE.UU.

Los migrantes se mostraron preocupados ante la posible eliminación de la doble ciudadanía en EE.UU. Freepik - Freepik

“El Exclusive Citizenship Act of 2025 va a afectar a millones de americanos. En vez de celebrar la diversidad de nuestro país, restringen lo que se llama ser estadounidense", escribió la organización.

Demócratas en el Extranjero hizo lo propio. Su presidenta, Martha McDevitt-Pugh, considera que la ley es un “ataque que trasciende todo tipo de fronteras”.