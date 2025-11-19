Cuándo y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 en vivo en Estados Unidos

La gran final de la edición 74 de Miss Universo, en la que una de las participantes será coronada, se celebrará el viernes 21 de noviembre en Tailandia. Sin embargo, en Estados Unidos se verá en vivo la noche del jueves 20 por la diferencia horaria, y será transmitida por diferentes canales de televisión y plataformas de streaming.

Cuándo y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025

La final de Miss Universo puede verse este jueves 20 de noviembre a partir de las 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.), 19.00 (Hora del centro) y 17.00 (Hora del Pacífico), de acuerdo con HOLA!.

Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, es la actual Miss Universo que entregará la corona a su sucesora el 20 de noviembre de 2025 (Facebook/Miss Universe)

La gala de coronación se transmite en vivo para el público estadounidense a través del canal de Telemundo, en la plataforma Peacock, y en el sitio web oficial del certamen en YouTube.

Durante la ceremonia, las participantes atravesarán diferentes pruebas, en las cuales deberán demostrar sus habilidades de comunicación, su presencia en el escenario, su carisma y su interés en las causas sociales.

La actual reina de belleza Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, es la encargada de entregar la corona a su sucesora, luego de que el jurado decida quién de las candidatas reinará durante los próximos meses.

Quién es la favorita para ganar Miss Universo 2025, según la IA

La inteligencia artificial reveló quién es la candidata con más probabilidades de ganar Miss Universo 2025, y dentro de las favoritas se encuentran mujeres latinas que destacan por su belleza y preparación.

Fátima Bosch destaca como una de las favoritas para la corona de Miss Universo 2025 (Miss Universe)

La mexicana Fátima Bosch es una de las participantes que tendría oportunidad de llegar a ser finalista y también convertirse en la próxima coronada.

Esto debido a que México posee una fuerte tradición en los certámenes de belleza, que se suman a la experiencia de la joven y a su desempeño en la pasarela, según ChatGPT.

Por otro lado, herramientas como Gemini advierten que la venezolana Stephany Abasali es quien podría llevarse el primer lugar de esta edición de Miss Universo, ya que tiene una preparación que integra diversas cualidades.

La mujer domina la pasarela, tiene buen desempeño en los concursos y un gran carisma, que se suma a la fortaleza que tiene Venezuela en la historia del concurso internacional de belleza.

Por qué Fátima Bosch puede ganar Miss Universo 2025

Recientemente, Osmel Sousa, el “Zar de la Belleza”, reveló que Fátima Bosch es la participante latina que debería ganar Miss Universo 2025.

En sus declaraciones, aseguró que la experiencia reciente que tuvo la mexicana con el anfitrión del certamen, Nawat Itsaragrisil, y el que la joven alzó la voz tras la falta de respeto cometida en su contra, le da más impulso.

Fátima Bosch tiene posibilidades importantes de llegar al top en Miss Universo 2025, según la IA (Instagram/@fatimaboschfdz)

El famoso aseguró que si la nacida en el estado de Tabasco gana esta edición del certamen “todo el mundo va a quererla”, además de que reconoció que es “una niña bella que cumple con todas las cualidades”.

Por otro lado, ChatGPT explica que la mexicana cuenta con diferentes puntos a su favor para obtener la corona el próximo 20 de noviembre. Algunos de los más importantes son: