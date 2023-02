Las rutinas de Zac Efron para tener “abdominales de acero”

escuchar

Zac Efron es uno de los artistas más reconocidos de Hollywood. Después de saltar a la fama con la saga de High School Musical, protagonizó varias películas en las que sobresalía su papel de galán.

Por eso, en múltiples escenas se lo vio lucir un abdomen muy tonificado, algo que comenzó a llamar la atención de todos. Más allá de la percepción que la gente tenga sobre el físico de la estrella de Hollywood, una de las mayores incógnitas es cómo logró formar esos “abdominales de acero”. Finalmente, la respuesta la dio él mismo.

Para nadie es un secreto que la musculatura de Zac se ha mantenido con el pasar de los años. En la mayoría de sus proyectos cinematográficos ese aspecto es uno de los que más destaca, ya que incluso en algunas cintas su aspecto físico es el tema principal.

Por ejemplo, en Guardianes de la Bahía tuvo que interpretar a un bañista musculoso y muchas de sus escenas eran sin camisa. Otro ejemplo es The Iron Claw, donde le dio vida al luchador profesional Kevin Von Erich.

Así es la rutina de ejercicios de Zac Efron

Ahora, el artista decidió revelar sus secretos y decirles a sus seguidores cuál fue la rutina de ejercicios que utilizó para verse bien ante las cámaras. A través de su canal de YouTube describió sus dos rutinas esenciales, ambas basadas en los deportes de alto impacto. El objetivo es que los músculos desarrollen resistencia y se tonifiquen más con la disminución de grasa en el cuerpo.

¿Cuáles son las rutinas de Zac Efron?

Efron declaró que hace ejercicios como planchas rectas, planchas con rotación de cadera, los denominados mountain climbers, sentadillas con salto y movimientos tuck crunch.

No tiene un orden, según lo que se vio en su video, solo los hace todos por 30 minutos y dos veces al día: una en la mañana y una por la tarde.

Cada ejercicio lo realiza por diez repeticiones, pero no hay un número de series establecidas. Debe hacerlas hasta llegar “al fallo”, como los atletas le llaman a agotar el músculo hasta que este “falle” y ya no pueda hacer ni una repetición más. Aunque este entrenamiento no es para todos, sino que hay que considerar las condiciones y resistencia de cada persona.

Por otro lado, la estrella de Hollywood mencionó que su disciplina deportiva la acompaña de un régimen alimenticio. Además de entrenar todos los días, prioriza que sus alimentos sean ricos en proteínas.

Zac Efron dijo que prioriza los deportes de alto impacto @zacefron/Instagram

Los expertos de Sport Es, un portal especializado en entrenamiento físico, aconsejan siempre seguir al pie de la letra tanto las rutinas como la dieta. Esto porque el abdomen es una de las partes del cuerpo más difíciles de tonificar. En ese contexto, estas son algunas recomendaciones.

Realizar ejercicios cardiovasculares además de los de definición para poder eliminar grasa.

Hacer movimientos para todas las partes del abdomen: las superiores, las laterales e inferiores.

Tener una dieta baja en grasas.

Evitar comidas procesadas, en particular las harinas y el azúcar.

