Es chilena y advirtió sobre lo que no se debe decir en Estados Unidos a fin de año: “Se ofenden mucho”

Alejandra reside en el país norteamericano, lo que le ha permitido adquirir experiencias para darles algunos consejos a otros latinos. Entre sus últimos, abordó una frase “prohibida” durante fin de año. De acuerdo con la chilena, a los estadounidenses no les gusta un enunciado, por lo que ofreció otra versión que se parecería adaptarse mejor a su cultura.

En algunos de sus videos de TikTok (@chilena.en.usa), Alejandra suele compartir detalles de su vida en Estados Unidos, además de ciertas recomendaciones que considera necesarias para evitar los famosos choques culturales. Cuando se llega a un país desconocido, hay implicaciones en el proceso de adaptación, dado que hay que encontrar el equilibrio entre las creencias, tradiciones y hasta ideales.

En ese sentido, la creadora de contenido le dijo a su comunidad virtual que hay un punto que es necesario saber en estas vacaciones de fin de año. El próximo 25 de diciembre se celebra la Navidad, una festividad famosa en todo el mundo que tiene su origen en el cristianismo. Mucha gente ya comenzó con los preparativos, regalos y decoraciones. Además, en esta época las personas se expresan los mejores deseos.

En tanto, se tiene la idea de que en Estados Unidos es usual decir “Merry Christmas” como sinónimo de felices fiestas. Esta es una expresión que muchos comparten como un gesto de amabilidad y con el objetivo de crear un ambiente navideño. Sin embargo, Alejandra dijo que en algunas entidades del país norteamericano no es bien visto. “Sobre todo si trabajas en un lugar público donde estás recibiendo gente”, comentó.

Una tiktoker dijo lo que "no hay que hacer" en EE.UU. en Navidad

A decir de la influencer, “es mejor decir ‘happy holidays’. Y explicó: “Porque acá la verdad la gente se ofende mucho con eso de la religión”. Esto significa que no toda la población tiene creencias iguales y no todos celebran la Navidad de la misma manera, por lo que recordarles una festividad religiosa les causa enojo: “Hay mucha diversidad aquí en Estados Unidos”, enfatizó.

¿Cómo es celebrar la Navidad en otros estados norteamericanos?

Los espectadores no tardaron en manifestarse en la sección de comentarios. La mayoría opinó sobre el consejo de la chilena y le hizo saber cómo se desea “feliz Navidad” en otras entidades del país. De acuerdo con sus opiniones, en cada una es distinto. “Yo vivo en Chicago y aquí sí decimos Merry Christmas”; “En California sí dicen y nadie se ofende”; “Yo fui al Walmart y la señora de la entrada me dijo Merry Christmas, y no me ofendí”; “Los estadounidenses son bien curiosos”, escribieron.

Lo que “no hay que hacer” en EE.UU.

Además de advertir sobre la frase que podría causar problemas en las vacaciones de invierno, Alejandra recomendó evitar otras prácticas. En un clip distinto, compartió que los choques culturales también se producen en la comida, por lo que hay que ser precavidos al ordenar en un restaurante.

Una tiktoker dijo lo que no se debe hacer en un restaurante en EE.UU.

El tip lo dirigió especialmente a aquellos que prefieren comer la carne “bien cocida”. Relató que ese término en Latinoamérica se utiliza para pedir un corte con un término regular. En tanto que en EE.UU. se recibiría quemado.

LA NACION