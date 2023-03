Es exazafata y quedó impactada al ver el lugar en que una mujer llevaba a su bebé durante un vuelo

escuchar

Viajar con bebés representa varios retos. Para los padres puede ser una experiencia difícil, dado que no siempre pueden controlar el ambiente que los rodea ni las limitaciones para sus hijos. Sin embargo, también los miembros de la tripulación pasan momentos complicados mientras intentan cumplir sus deberes. Una exazafata lo vivió en primera persona al ser testigo de cómo una mujer, a la que no le habían prestado una cuna, durmió a su hijo en el piso de la aeronave. La profesional contó la historia en redes sociales y se volvió viral.

La usuaria @alitadelavega, quien durante varios años prestó sus servicios como auxiliar de vuelo, suele contar sus experiencias a bordo en sus redes sociales. En esta ocasión, hizo un video para detallar una de las más extrañas que ocurrió cuando una pasajera tuvo problemas para lidiar con su bebé a bordo.

Todo comenzó cuando la mujer embarcó y requirió el apoyo de la azafata. “¿Podrías por favor sostener a mi bebé en lo que acomodo mis cosas?”, le solicitó. La entonces trabajadora cargó al menor antes de volver a sus actividades. Lo que no se esperaba era que a lo largo del trayecto habría más pedidos e incluso un altercado.

Una exazafata contó que una mujer dejó a su bebé en el suelo del avión

En otro momento del viaje, la misma pasajera fue al baño, pero antes se encargó de ir a la cabina a pedirle a la misma asistente que le cuidara a su hijo. Nuevamente, la profesional aceptó con gusto y se quedó con el pequeño. Para este momento, la azafata ya presentía que tendría que ayudar a la mujer durante todo el vuelo.

El insólito momento en el avión

La exazafata quedó perpleja al ver dónde estaba el bebé Unsplash

A pesar de que era un trayecto de dos horas, la aerolínea les dio alimentos a los pasajeros, algo que le causó problemas a la madre. Cuando la auxiliar le sirvió su comida, tuvo una solicitud especial: “¿Tienen una cuna? Es que en muchas aerolíneas te ofrecen una para que puedas dejar al bebé mientras comes”. Ante la negativa de la trabajadora, quien especificó que esto era solo para viajes largos, la mujer tomó una decisión. “Vi que la señora no traía a su bebé y cuando miré bien me di cuenta de que lo había puesto en el piso, donde pones tus pies”, contó la tiktoker.

De inmediato, la empleada trató de evitar un accidente y le pidió a la señora que recogiera al menor: “No lo podía creer y le dije ‘señora, ¿es su bebé lo que tiene ahí?’ y ella me dijo que sí, pero que iba dormido. Le dije ‘señora, aunque vaya dormido tiene que ir en sus brazos’”. No obstante, eso provocó la furia de la pasajera, quien no quiso escuchar los motivos: “Le expliqué que no lo podía dejar ahí por muchísimas razones: en caso de una turbulencia el bebé saldría volando, no es seguro para él, no es higiénico porque el piso es la segunda parte más sucia del avión”. Al final, según narró la ahora exazafata, la pasajera aseguró que pondría una queja en contra de la aerolínea por no tener cunas en sus vuelos.

