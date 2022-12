Es latina y habla de una costumbre de la gente en Estados Unidos: “Se nota en el supermercado”

escuchar

Mudarse a otro sitio implica un sinfín de cosas. Los migrantes tienen que adaptarse al nuevo estilo de vida, la comida e incluso a la convivencia con otras personas. Esto se dificulta un poco más cuando se trata de instalarse en otro país, ya que las diferencias culturales suelen estar muy marcadas. En este contexto, Laura Calderón, una joven latina que vive en Los Ángeles, destacó una costumbre que tiene la gente en Estados Unidos y sorprendió a muchos.

En su cuenta de TikTok @lauracalderontv, la extranjera detalló la particularidad que notó tras vivir un tiempo en EE.UU. En un corto clip, dijo que los “estadounidenses siempre guardan su distancia, y no se cruzan en la mitad del camino”. Al ser una ciudadana de Colombia, le resultó como algo extraño en un principio. Detalló que los estadounidenses siempre están a más de un metro de distancia de otras personas, porque para ellos “el espacio personal es sagrado”, según consideró.

Es latina y mostró una costumbre "muy importante" para los estadounidenses

La creadora de contenido destacó que son “extracuidadosos” con este tema y que, incluso, si por error bloquean el camino de alguien, rápidamente piden disculpas. Por lo tanto, remarcó que si algún latino tiene el mismo percance lo ideal es pedir disculpas de inmediato. También agregó que en lugares como teatros, cines, conciertos o auditorios, se suele dejar un espacio extra entre cada persona, siempre que sea posible.

Los cambios según cada país pueden ser muchos. Por eso, Laura quiso alertar a la comunidad latina que reside en territorio estadounidense. Otro aspecto sobre el espacio personal es el contacto con niños. La tiktoker enfatizó que tocar (aunque sea por accidente) a menores desconocidos podría traer graves consecuencias, y exhortó a sus seguidores a tener cuidado con ello.

Aunque la intención de la influencer era brindar un consejo para que otros no cometan errores graves, muchos de los usuarios de TikTok arremetieron contra ella. Los comentaristas aseguraron que se trataba de una cuestión de “pura educación” y que eso no solo ocurre en EE.UU.

Otros, en cambio, se tomaron la situación con más humor y hasta desearon poder vivir bajo esa regla del espacio personal: “Nací para esa cultura”; “Yo debo vivir allá”, comentaron algunos.

El paso de la tiktoker por EE.UU.

No es la primera vez que un video de la joven se viraliza. En meses pasados, su caso resonó en las redes sociales como un ejemplo de trabajo y perseverancia. La colombiana obtuvo su residencia estadounidense en noviembre, y decidió compartir su experiencia a sus seguidores. Fue así que una gran cantidad de latinos la tomaron como motivación.

Así consiguió una colombiana la residencia permanente de EE.UU.

Además, en varias ocasiones se sinceró sobre su estadía en el país norteamericano. Aunque ahora se encuentra feliz y plena, no siempre fue así. Cuando llegó a territorio estadounidense, en 2017, la incertidumbre se instaló en su vida. Comenzó con un trabajo en el que no tenía un buen sueldo y no pudo viajar a su tierra natal cuando su padre falleció, en 2019. No obstante, pese a las adversidades, Laura luchó por sus sueños y actualmente busca demostrar a otros que también pueden lograrlo.

LA NACION