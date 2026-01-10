Es latino y revela las tres máquinas expendedoras que se pueden importar a EE.UU. por menos de US$6000: “Ganar mucho dinero”

Un influencer de negocios, José López, presentó tres modelos de máquinas expendedoras como alternativa para emprender. En la publicación, detalló los precios y el esquema de funcionamiento de estos sistemas automatizados, fabricados en China.

La máquina de hielo como una opción de venta continua

La primera alternativa descrita fue un equipo de autoservicio para la comercialización de hielo. En el video, López señaló: “La gente compra hielo para todo tipo de eventos”. También remarcó el esquema de funcionamiento continuo: “Funciona 24/7 sin empleados”.

A su vez, indicó que un modelo básico alcanza una producción de 500 bolsas por día y tiene un costo aproximado de US$5000. Agregó que el principal gasto recurrente corresponde al mantenimiento técnico.

Batidos proteicos preparados mediante sistemas automatizados

La segunda propuesta correspondió a un equipo automático para la preparación de batidos de proteína. López indicó que este tipo de máquina resulta adecuada para “espacios deportivos, ámbitos universitarios y centros de entrenamiento”. Asimismo, señaló que una unidad estándar con pantalla táctil y sistema de mezcla tiene un precio cercano a los US$6500.

Sobre los costos de producción y el valor de venta, afirmó que si cada batido cuesta menos de US$1 y se comercializa entre US$3 y US$5, el margen de ganancia “es una locura”.

Máquinas expendedoras de pizza: cuánto cuestan y cuánto rinden

La tercera opción que comenta el Licenciado en Negocios Internacionales es un sistema automático para la venta de pizzas. López indicó que estos equipos tienen un rango de precios más elevado. En el video afirmó: “Te están costando de US$5000 a US$10000 dependiendo de las especificaciones”.

También describió el esquema económico del producto final: “Cada pizza te cuesta más o menos US$3 a US$4 y la puedes vender por más de US$10”. En ese marco, sostuvo: “Estamos hablando de que recuperaste la inversión en menos de 12 meses”.

Las reglas y los requisitos para importar máquinas expendedoras a EE.UU.

El proceso de importación de maquinaria a Estados Unidos se estructura en cuatro etapas principales, según detalla USA Customs Clearance, una empresa especializada en servicios de despacho aduanero y consultoría en comercio exterior.

En primer lugar, el importador debe identificar al proveedor y comprobar que el equipo cumpla con los estándares técnicos exigidos en Estados Unidos. Esta verificación previa es clave para evitar observaciones o rechazos una vez que la mercadería llega al país norteamericano.

El costo de producción por pizza ronda los US$3 a US$4, mientras que el precio de venta supera los US$10

El segundo paso consiste en determinar qué agencias federales regulan la maquinaria, ya que un mismo equipo puede estar sujeto a la supervisión de más de un organismo, según su función, diseño o uso final.

Luego, se debe reunir y presentar la documentación requerida. Toda importación necesita, como base, los siguientes documentos comerciales:

Conocimiento de embarque (Bill of Lading)

(Bill of Lading) Lista de empaque (Packing List)

(Packing List) Factura comercial (Commercial Invoice)

A esta documentación general se suman formularios específicos, de acuerdo con el tipo de maquinaria y la autoridad competente. Gran parte de los trámites puede cargarse de forma electrónica a través del Entorno Comercial Automatizado (ACE, por sus siglas en inglés), administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), aunque algunos formularios deben remitirse directamente al organismo regulador correspondiente.

Finalmente, una vez aprobada la entrada, el importador debe retirar la maquinaria del puerto de arribo. Este paso solo puede completarse después de abonar los aranceles y tasas aplicables, ya que, hasta tanto no se cumpla con esas obligaciones, la mercadería no queda habilitada para ingresar al mercado interno.