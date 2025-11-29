¿Es más barato comprar un auto usado o nuevo en diciembre 2025 en Estados Unidos?
Un nuevo estudio revela que los vehículos cero kilómetro podrían ser más asequibles de lo habitual
Con la llegada de la temporada invernal y la presentación de nuevos modelos en Estados Unidos, las firmas automotrices comienzan a ofrecer promociones, créditos y descuentos para incentivar las ventas. Y aunque muchos consumidores optan por adquirir un auto usado como alternativa más económica, no siempre es así cuando se hacen números finales.
¿Qué es más barato, un auto nuevo o usado en EE.UU.?
Un reciente estudio de CarFax revela que, actualmente, la diferencia de precio entre un vehículo nuevo y uno usado es mínima, lo que hace que comprar un modelo recién salido de agencia pueda ser, incluso, más conveniente a mediano y largo plazo.
El informe señala que el precio medio de los autos usados en Estados Unidos alcanzó su punto más alto en los últimos 18 meses, reduciendo la brecha de precios con los modelos nuevos.
En promedio, la diferencia entre un auto 2025 nuevo y un 2023 usado es de apenas US$1300.
Según Em Nguyen, experto del medio, esta situación se debe a la escasez de producción de autos durante la pandemia, cuando las fábricas redujeron su actividad. “Lo que hoy se considera un auto usado, simplemente no existe en grandes cantidades”, explicó.
Nguyen añadió que la oferta de autos usados sigue siendo baja, mientras que la demanda se mantiene alta, lo que empuja los precios al alza. En muchos casos, un vehículo de dos años de antigüedad puede tener un valor similar al de uno nuevo.
Por ejemplo, el Honda Civic 2023 tiene un precio promedio de US$24.300, mientras que el modelo 2025 nuevo cuesta US$27.400, según el estudio.
Consideraciones al momento de comprar un auto nuevo o usado
Para los expertos de CarFax, en el mercado actual no hay gran diferencia de precio entre un auto nuevo y uno usado. Sin embargo, los vehículos nuevos ofrecen ventajas significativas, como mejores garantías, mayor vida útil y acceso a planes de financiamiento más competitivos.
Nguyen destacó que los pagos mensuales de un auto nuevo pueden ser “menores de lo que muchos piensan”, especialmente si se aprovechan las promociones de las concesionarias.
En los últimos tres años, las tasas de interés se han mantenido por encima del promedio histórico, lo que afecta más a quienes compran autos usados.
- Para autos de segunda mano, los intereses para compradores con buen historial crediticio rondan entre 7% y 9%.
- Para autos nuevos, las tasas son más bajas, entre 5% y 6%.
Además, varios fabricantes ofrecen incentivos especiales, como 0% de interés por apertura, bonos por recompra o descuentos directos, con el fin de reducir el exceso de inventario en un mercado donde el consumidor muestra cautela.
Tendencias de precios de autos usados en Estados Unidos
Para quienes buscan un auto usado, el medio refirió que durante octubre de 2025 los precios en el mercado fueron dispares, pero aun así hay tendencias de menores precios entre los diferentes segmentos.
- Los SUV de lujo experimentaron la mayor caída de costos en promedio, con una caída de 270 dólares
- Por otro lado, los autos de lujo tuvieron el mayor aumento de precios durante octubre, con una subida de casi 400 dólares
- También las camionetas pickup sufren un aumento de costos, cuyo promedio incrementó 225 dólares en dicho mes
- El precio general de los autos, que incluye sedanes y hatchback, bajó aproximadamente 60 dólares
